حرب الكاميرات الخارقة.. مقارنة شاملة بين Xiaomi 17 Ultra وHuawei Mate 80 Pro Max

يشهد سوق الهواتف الذكية الرائدة تنافساً محتدماً في مجال التصوير الفوتوغرافي المتقدم، حيث يتصدر Xiaomi 17 Ultra وHuawei Mate 80 Pro Max هذا السباق بـ أنظمة كاميرا ثورية تُعيد تعريف معايير التصوير بالهواتف الذكية. وتُعد المقارنة بين الجهازين أكثر أهمية للمصورين المحترفين والمهتمين بجودة الصور.

نظام الكاميرا: Xiaomi 17 Ultra

يأتي Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بـ نظام كاميرا رباعي، يضم:

عدسة رئيسية 50 ميجابكسل (Sony LYT-900) مع OIS وفتحة f/1.6

عدسة تليفوتو 200 ميجابكسل بـ تقريب بصري 10x

عدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل بزاوية 114 درجة

عدسة بيريسكوب 50 ميجابكسل بـ تقريب هجين 20x

كما يدعم معالجة Leica Vibrant و Authentic مع 10-bit HDR وسجل LOG للمحترفين.

نظام الكاميرا: Huawei Mate 80 Pro Max

يحمل Huawei Mate 80 Pro Max نظام كاميرا خماسي العدسات:

عدسة رئيسية 1 بوصة بدقة 40 ميجابكسل مع OIS وفتحة متغيرة f/1.4-f/4

عدسة تليفوتو بيريسكوب 48 ميجابكسل بـ تقريب 10x بصري

عدسة فائقة الاتساع 48 ميجابكسل بزاوية 120 درجة

عدسة ماكرو 40 ميجابكسل متخصصة للقريب

عدسة خارقة الطول 48 ميجابكسل بـ تقريب 100x الهجين

مع معالجة XmageEngine من Huawei ودعم RAW و ProRaw.

جودة التصوير في الضوء العالي

في ظروف الإضاءة المرتفعة، يُقدّم Xiaomi 17 Ultra ألوان أكثر حيوية وتشبعاً بفضل تقنية Leica، بينما يركز Mate 80 Pro Max على الحفاظ على التفاصيل الدقيقة وتقليل الضوضاء إلى الحد الأدنى.

كما يتفوق Xiaomi في التوازن اللوني بينما Huawei أفضل في التفاصيل الدقيقة.

التصوير الليلي والموضوع الضعيف

يمتلك Huawei Mate 80 Pro Max ميزة في التصوير الليلي بفضل فتحة العدسة الأكبر f/1.4 ومعالجة ضوضاء أقل.

بينما يقدم Xiaomi 17 Ultra توازناً أفضل بين الإضاءة والوضوح عند الحركة، مع تقليل الضبابية.

التقريب والتصوير البعيد

يتقدّم Xiaomi 17 Ultra بـ تقريب بصري 10x واضح، لكن Huawei Mate 80 Pro Max يقدم تقريباً هجيناً 100x مع حفاظ أفضل على الجودة حتى عند التقريب القصوى، بينما تعدالصور بـ 50x من Xiaomi أكثر تفصيلاً من نظيرتها من Huawei.

التصوير فائق الاتساع

يتفوق Huawei بـ زاوية أوسع 120 درجة مقابل 114 درجة من Xiaomi، مما يوفر حرية أكبر في التصوير المعماري والمناظر الطبيعية. كما أن تصحيح التشوهات من Huawei أفضل قليلاً.

التصوير الفيديو

يدعم كلا الهاتفين تسجيل 8K بـ60 إطاراً، لكن Huawei Mate 80 Pro Max يُقدّم استقرار أفضل وتوازن لون أكثر سلاسة.

بينما يركز Xiaomi على إنتاج صور بجودة عالية دون التضحية بسرعة الإطارات.

المميزات الإضافية

يتضمن Xiaomi 17 Ultra:

شهادة Leica APERTURE للمحترفين

دعم 10-bit HDR ودون فقدان للضغط

تحكم يدوي عميق على ISO والفتحة

بينما يتضمن Huawei Mate 80 Pro Max:

عدسة ماكرو متخصصة 40 ميجابكسل

تقريب 100x الهجين مع الحفاظ على الجودة

معالجة XmageEngine الحكيمة

السعر والقيمة

يبدأ Xiaomi 17 Ultra من 1399 دولار أمريكي للإصدار Leica، بينما يبدأ Huawei Mate 80 Pro Max من 1499 دولار. يُقدّم Xiaomi قيمة أفضل للمصورين، بينما Huawei أفضل للاستخدام المتعدد الأغراض.

الخلاصة والتوصيات

للمصورين المهنيين والعاشقين: Xiaomi 17 Ultra يُقدّم جودة صور Leica فائقة وأداء متوازن.

للباحثين عن التنوع والقدرات الشاملة Huawei Mate 80 Pro Max يتفوق بـ التقريب القوي والكاميرا الماكرو، كلا الجهازين يُمثّلان قمة الحرفية في التصوير الرقمي حالياً.