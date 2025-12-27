قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
فلافيو يوجه رسالة لجمهور الزمالك عن شيكوبانزا..ويعلن عن بديله بالأهلي
الحكم على الإعلامية مها الصغير لاتهامها بسرقة لوحات فنية.. اليوم
تحذير طبي: مشروب شائع في كل بيت يرهق الكلى أكثر من الملح
صلاة قضاء الحاجة والدعاء المستجاب فيها.. طريقك لتفريج الكرب
سعر عيار 24 اليوم 27-12-2025
مادورو : أمريكا لن تنجح في سرقة موارد فنزويلا الطبيعية
فلافيو : نهائي بطولة الأمم الأفريقية سيكون بين مصر والسنغال
ألم ومعاناة..نادين الراسي: عندي ولدان كأنهما توفيا وهما على قيد الحياة
نيللي كريم تكشف لأول مرة عن دورها في فيلم «جنازة ولا جوازة»
محاولة إغتيال فاشلة لمسؤول سوري كبير .. ماذا حدث بمدينة الأتارب؟
والد الطفل محمد القلاجى يطمئن الجمهور على حالته الصحية.. ماذا حدث؟
تكنولوجيا وسيارات

شاومي تكشف إصدار Leica الخاص من Xiaomi 17 Ultra في مقاطع فيديو رسمية

Xiaomi 17 Ultra
Xiaomi 17 Ultra
احمد الشريف

نشرت شركة شاومي مقاطع فيديو رسمية تكشف عن إصدار Leica الخاص من هاتف Xiaomi 17 Ultra، في خطوة أولية قبل الإطلاق الرسمي المتوقع خلال يناير 2026.

 وتعرض المقاطع تفاصيل التصميم والتعاون مع Leica، مما يُثير ترقباً واسعاً في سوق الهواتف الرائدة.

تعاون متعمق مع Leica

تظهر المقاطع الرسمية إصدار Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بتصميم خلفي مزدّوج اللون يجمع بين الأسود الكلاسيكي والبرتقالي البارز، مع شعار Leica محفور بدقة وعدسات كاميرا مصقولة.

 كما تبرز نقوش جلدية فاخرة على الظهر مع أنماط هندسية مستوحاة من كاميرات Leica التقليدية.

نظام كاميرا متقدم من Leica

يضم الإصدار نظام كاميرا رباعي برئاسة مستشعر 1 بوصة Sony LYT-900 بدقة 50 ميجابكسل مع عدسات Leica Summilux المصممة خصيصاً. 

كما يدعم عدسة تليفوتو 200 ميجابكسل بتقريب بصري 10x، عدسة فائقة الاتساع 50 ميجابكسل، وعدسة بيريسكوب 50 ميجابكسل. وتُظهر المقاطع أداء تصوير ليلي استثنائي مع معالجة Leica Vibrant وAuthentic.

شاشة وأداء بمعايير رائدة

يأتي الهاتف بـ شاشة LTPO AMOLED مقاس 6.82 بوصة بدقة 2K+ ومعدل تحديث 144 هرتز، مع سطوع قصوى 3200 شمعة.

 كما يعمل بمعالج Snapdragon 8 Elite مع ذاكرة 16 جيجابايت LPDDR5X وتخزين UFS 4.1 بسعة 1 تيرابايت، مدعوم بنظام تبريد ثلاثي الأبعاد.

بطارية وشحن فائق السرعة

تزود شاومي الجهاز ببطارية 5160 ملّي أمبير تدعم شحن 120 واط سلكي و80 واط لاسلكي مع شحن عكسي 10 واط. كما يحمل مقاومة IP68/IP69 وإطار تيتانيوم درجة 5 بوزن 219 جرام وسُمك 8.6 ملم.

نظام HyperOS 2.0 مُحسّن

يعمل Xiaomi 17 Ultra Leica Edition بنظام HyperOS 2.0 المبني على Android 15، مع ميزات ذكاء اصطناعي متقدمة مثل ترجمة فورية متعددة اللغات، ملخصات ذكية، وتحرير صور AI، كما يدعم 6 سنوات تحديثات أمان و4 سنوات تحديثات نظام.

موعد الإطلاق والسعر المتوقع

لم تعلن شاومي موعداً رسمياً، لكن المقاطع تشير إلى إطلاق صيني في 15 يناير 2026 يليه إطلاق عالمي في MWC برشلونة. 

ويتوقع أن يبدأ سعره من 1399 دولار أمريكي للإصدار Leica، مع عدد محدود من الوحدات للطبعة الخاصة.

تفاصيل التعاون مع Leica

يعد هذا الإصدار الأعمق في تاريخ التعاون بين شاومي وLeica، حيث طورت العدسات والخوارزميات المعالجة بالكامل في معامل Leica بألمانيا. 

كما تظهر المقاطع شهادة Leica APERTURE مع 10-bit HDR ودعم LOG للمحترفين.

منافسة شرسة في الفئة الرائدة

يتنافس Xiaomi 17 Ultra Leica Edition مباشرة مع Samsung Galaxy S25 Ultra وHuawei Mate 70 Pro+ وVivo X200 Ultra، مع تركيز خاص على جودة التصوير. 

وتبرز شاومي في المقاطع مقارنات مباشرة مع المنافسين تُظهر تفوقاً في الألوان والديناميكيات.

مصداقية المقاطع والمصادر

نشرت المقاطع عبر قنوات شاومي الرسمية على Weibo وYouTube، مما يُؤكد مصداقيتها الكاملة. 

كما تتطابق التفاصيل مع شهادات 3C وTENAA المسجلة للجهاز، مع لوحات FCC الأمريكية التي تظهر دعم الشحن اللاسلكي.

Xiaomi 17 Ultra Xiaomi Xiaomi 17

