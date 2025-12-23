قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الفاو: مصر تقوم بإعادة تدوير الموارد المائية لتعظيم الاستفادة في الزراعة
احتفل بهدف الخصم.. مشجع مصري يثير الجدل في مباراة المنتخب أمام زيمبابوي
الأرصاد: طقس شديد البرودة صباحًا وليلاً.. وشبورة كثيفة وأمطار على بعض المناطق
الفاو: منح الرئيس السيسي وسام أجريكولا نظرا لجهوده في تحقيق الأمن الغذائي
عمر مرموش يحصد جائزة أفضل لاعب في مباراة منتخب مصر وزيمبابوي
ترتيب مجموعة الفراعنة في أمم أفريقيا بعد الانتصار على زيمبابوي
التركيز على جنوب أفريقيا.. مرموش يعلق على هدفه أمام زيمبابوي
يصل لـ 4 آلاف جنيه.. بشرى لأصحاب معاش تكافل وكرامة
الوحدة والتكاتف.. 4 قرارات لـ نادي القضاة بشأن الانتخابات المقبلة
محمد صلاح يواصل كتابة التاريخ في أمم أفريقيا
بعد الفوز على زيمبابوي.. تعرف على موعد مباراة مصر وجنوب إفريقيا والقنوات الناقلة
الاحتلال ينسف مباني سكنية جنوب غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra وأرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري

أخبار التكنولوجيا..
أخبار التكنولوجيا..
لمياء الياسين

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاومي تعلن رسميًا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra

أعلنت شركة شاومي عبر حسابها الرسمي على منصة Weibo عن موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra في الصين يوم 25 ديسمبر، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.​

وأكدت الشركة أن الكشف عن الهاتف سيتم خلال فعالية خاصة تحمل اسم «ترقية التعاون الإستراتيجي في التصوير بين شاومي ولايكا»، ما يعكس تركيزًا واضحًا على قدرات الكاميرا في هذا الإصدار.​

 

بقدرة شحن جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

 تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف صغير الحجم وعالي الجودة وتشير تسريبات جديدة شاركها المسرب ديبايان روي على موقع X إلى  هاتف رينو 15 برو ميني، مع ظهور العديد من المواصفات الرئيسية على الإنترنت.

وفقا للتسريبات من المتوقع  أن يعمل الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وهذا يجعله صغير الحجم نسبيًا وفقًا للمعايير الحالية، مع الحفاظ على جودة الشاشة العالية.

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب في الأسواق خلال 2025

إذا كنت تفكر في شراء شاشة ألعاب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شاشة شاومي الرئيسية الجديدة ومن المتوقع إطلاق الشاشة الذكية الأسبوع المقبل جنبًا إلى جنب مع هاتف شاومي 17 ألترا ومنتجات أخرى قادمة

أرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري.. خيارات عملية للمستخدمين  

يشهد السوق المصري عرضًا متنوعًا من الهواتف الذكية برقم محدود، تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة هاتفية أساسية بدون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة. 

ويجمع هذا التقرير أرخص 5 هواتف ذكية متاحة حاليًا في الأسواق المصرية، مع مواصفاتها الأساسية وملاءمتها للاستخدامات اليومية.

بشريحة 2 نانومتر.. سامسونج تطلق أول هاتف هاتف قابل للطي 

قد تخطط سامسونج للإبقاء على معالج Exynos ضمن هواتفها القابلة للطي. ويشير تقرير جديد إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 8 سيستخدم شريحة Exynos 2600 المصنعة بتقنية 2 نانومتر

يأتي هذا بعد الخطوة التي اتخذتها سامسونج مع هاتف Galaxy Z Flip 7، الذي شهد أول تحول في سلسلة Flip من معالجات Snapdragon إلى معالجات Exynos

أحدث أخبار أخبارا وتقارير أحدث التقنيات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شوبير

شوبير : تقرير الطب الشرعي يحسم سبب وفاة السباح يوسف محمد

عمرو زكي

أمي مقهورة بسببي .. عمرو زكي يهاجم أبوتريكة وميدو والزمالك | إيه الحكاية؟

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في مصر.. الحق اشتري عيار 21

ترشيحاتنا

جيهان سلامة

جيهان سلامة تكشف تفاصيل صراعها مع السرطان وتجربتها المؤلمة بعد خيانة أقرب الناس

جيهان سلامة

جيهان سلامة تكشف أسرار دخولها التمثيل وتجاربها مع كبار الفنانين

جيهان سلامة

جيهان سلامة تكشف تفاصيل غيابها عن الساحة الفنية وتعرضها للخيانة والمرض

بالصور

بالسعر والمواصفات.. تعرف على أحدث سيارات ‏DFSK‏ بالسوق المصري ‏

DFSK
DFSK
DFSK

أسعار مازدا 3 2010‏ المستعملة في مصر

مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010
مازدا 3 موديل 2010

لو معاك 200 ألف جنيه.. تركب بيهم عربية إيه؟

سيارات
سيارات
سيارات

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الكوري بخطوات سهلة

توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة
توكبوكي الكوري في مطبخك.. طريقة تحضير كعك الأرز الشهي بخطوات سهلة

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد