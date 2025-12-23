أخبار التكنولوجيا.. شاومي تعلن رسميا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra وأرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاومي تعلن رسميًا موعد إطلاق Xiaomi 17 Ultra

أعلنت شركة شاومي عبر حسابها الرسمي على منصة Weibo عن موعد إطلاق هاتفها الرائد الجديد Xiaomi 17 Ultra في الصين يوم 25 ديسمبر، الساعة السابعة مساءً بالتوقيت المحلي.​

وأكدت الشركة أن الكشف عن الهاتف سيتم خلال فعالية خاصة تحمل اسم «ترقية التعاون الإستراتيجي في التصوير بين شاومي ولايكا»، ما يعكس تركيزًا واضحًا على قدرات الكاميرا في هذا الإصدار.​

بقدرة شحن جبارة.. أوبو تغزو الأسواق بهاتف جديد إليك أهم مواصفاتها

تستعد شركة أوبو لإطلاق هاتف صغير الحجم وعالي الجودة وتشير تسريبات جديدة شاركها المسرب ديبايان روي على موقع X إلى هاتف رينو 15 برو ميني، مع ظهور العديد من المواصفات الرئيسية على الإنترنت.

وفقا للتسريبات من المتوقع أن يعمل الهاتف بشاشة OLED مسطحة مقاس 6.32 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث 120 هرتز. وهذا يجعله صغير الحجم نسبيًا وفقًا للمعايير الحالية، مع الحفاظ على جودة الشاشة العالية.

بميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب في الأسواق خلال 2025

إذا كنت تفكر في شراء شاشة ألعاب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شاشة شاومي الرئيسية الجديدة ومن المتوقع إطلاق الشاشة الذكية الأسبوع المقبل جنبًا إلى جنب مع هاتف شاومي 17 ألترا ومنتجات أخرى قادمة

أرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري.. خيارات عملية للمستخدمين

يشهد السوق المصري عرضًا متنوعًا من الهواتف الذكية برقم محدود، تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة هاتفية أساسية بدون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة.

ويجمع هذا التقرير أرخص 5 هواتف ذكية متاحة حاليًا في الأسواق المصرية، مع مواصفاتها الأساسية وملاءمتها للاستخدامات اليومية.

بشريحة 2 نانومتر.. سامسونج تطلق أول هاتف هاتف قابل للطي

قد تخطط سامسونج للإبقاء على معالج Exynos ضمن هواتفها القابلة للطي. ويشير تقرير جديد إلى أن هاتف Galaxy Z Flip 8 سيستخدم شريحة Exynos 2600 المصنعة بتقنية 2 نانومتر

يأتي هذا بعد الخطوة التي اتخذتها سامسونج مع هاتف Galaxy Z Flip 7، الذي شهد أول تحول في سلسلة Flip من معالجات Snapdragon إلى معالجات Exynos