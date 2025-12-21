بمميزات مبهرة .. أفضل شاشة ألعاب في الأسواق خلال 2025

إذا كنت تفكر في شراء شاشة ألعاب بمواصفات رائدة فيمكنك التفكير في شاشة شاومي الرئيسية الجديدة ومن المتوقع إطلاق الشاشة الذكية الأسبوع المقبل جنبًا إلى جنب مع هاتف شاومي 17 ألترا ومنتجات أخرى قادمة

مواصفات شاشة شاومي الرئيسية 11



تأتي شاشة Home Screen 11 بمقاس 11 بوصة بدقة 1920×1200 ونسبة عرض إلى ارتفاع 16:10.

تصل سطوع الشاشة إلى 400 شمعة، وتوفر نسبة تباين 1500:1، وهي حاصلة على شهادة TÜV Rheinland للحد من الضوء الأزرق لتقليل إجهاد العين. كما تدعم الشاشة ألبومات صور العائلة، وشاشات توقف ديناميكية بتصميم المجلات، ولوحات فنية كلاسيكية لعرضها بشكل مريح.



أما عن تصميم الشاشة فهي تأتي بهيكلاً معدنياً متكاملاً مع مكبر صوت خلفي، مما يُسهم في تقليل حجمه الإجمالي بأكثر من 35% مقارنةً بالطراز السابق. وتدعم الشاشة تعديل زاوية الميل بسلاسة من 0 إلى 60 درجة. ويشمل التصميم الجديد شبكة مكبر صوت قماشية وزوايا منحنية لدمجه بشكل أفضل مع مختلف أنماط الديكور المنزلي.

شاشة Home Screen 11

التحكم بالأجهزة الذكية

زوّدت شاومي شاشة Home Screen 11 بمعالج ثماني النواة، وذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعتها 6 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 32 جيجابايت. ويعمل الجهاز بنظام التشغيل HyperOS 3 من شاومي، الذي يُحسّن سرعة استجابة النظام ويُقلّل زمن استجابة مساعد شاومي الصوتي Xiao Ai.

وتتيح هذه الواجهة للمستخدمين التحكم بالأجهزة الذكية، والتحقق من حالة الأجهزة المنزلية، وتنفيذ أوامر متعددة الخطوات بأمر صوتي واحد.

يشتمل نظام الصوت على أربع وحدات مكبرات صوت مزودة بحجرات صوتية مستقلة لفصل الترددات العالية والمتوسطة والمنخفضة. يُحسّن هذا الإعداد فصل الصوت المجسم ووضوح الصوت في الموسيقى وتشغيل الفيديو والمكالمات الصوتية. تشمل خيارات الاتصال تقنية بلوتوث 5.4 وشبكة واي فاي ثنائية النطاق على نطاقي 2.4 جيجاهرتز و5 جيجاهرتز.

شاشة شاومي الرئيسية 11



تدعم الشاشة مكالمات فيديو عالية الوضوح عبر كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل. كما يتضمن غطاءً ماديًا للكاميرا وشريحة أمان معتمدة بمستوى EAL5+ لحماية الخصوصية. وقد زودت شاومي الشاشة بميكروفونات بعيدة المدى لتفعيل الصوت دون استخدام اليدين في أي مكان بالغرفة.



باعتبارها مركزًا رئيسيًا للمنزل الذكي، تدعم شاشة العرض الرئيسية 11 تقنية Bluetooth Mesh، وXiaomi Mesh 2.0، والتحكم عن بُعد بالأشعة تحت الحمراء. وهي متوافقة مع مجموعة واسعة من الأجهزة الذكية من Xiaomi وعلامات تجارية أخرى عبر تطبيق Mi Home. تستخدم الشاشة اتصالاً سلكيًا بالطاقة ولا تحتوي على بطارية، مما يضمن تشغيلًا مستقرًا طوال اليوم.

في سياق متصل، أطلقت شركة شاومي مؤخرًا أغلى مصباح سقف لها حتى الآن ، يتميز بسطوع يصل إلى 10000 لومن، وميزات لحماية العين، ودعم نظام التشغيل HyperOS. كما طرحت الشركة أيضًا غسالة ومجفف الملابس Mijia Pro بسعة 12 كيلوغرامًا للغسيل والتجفيف، ويعملان بنظام التشغيل HyperOS.