بمميزات مبهرة.. أفضل شاشة ألعاب 2K في الأسواق

أعلنت فيوسونيك رسميًا عن شاشة الألعاب الجديدة XG273F-2K-OLED على موقعها الإلكتروني.

الشاشة متاحة للبيع المسبق على منصات التجارة الإلكترونية الصينية، بسعر 7,999 يوان (حوالي 1,120 دولارًا أمريكيًا).

تنتمي الشاشة إلى سلسلة Starfield من شاشات الرياضات الإلكترونية، وتستهدف اللاعبين التنافسيين الذين يبحثون عن معدلات إطارات عالية واستجابة شاشة سريعة.

مواصفات شاشة ViewSonic XG273F-2K-OLED

تتميز الشاشة بلوحة WOLED لامعة مقاس 26.5 بوصة بدقة أصلية 2560×1440.

تدعم الشاشة معدل تحديث عاليا يبلغ 540 هرتز بدقة QHD، ويمكنها التبديل إلى 720 هرتز بدقة HD.

تستخدم الشاشة الجيل الرابع من تقنية OLED من LG Display، مع بنية RGB Tandem الأساسية، ما يوفر وقت استجابة GtG يبلغ 0.02 مللي ثانية، وعمق ألوان أصلي 10 بت، وتغطية DCI-P3 بنسبة 99.5%.

تصل الشاشة إلى سطوع SDR يبلغ 335 شمعة، وسطوع HDR نموذجي يبلغ 555 شمعة، وذروة سطوع تصل إلى 1500 شمعة عند 1.5% من مستوى APL.

تحمل الشاشة شهادة ClearMR 21000 من VESA، وتدعم HDR10.

للحفاظ على عمر شاشة OLED طويل الأمد، تتضمن ViewSonic العديد من ميزات حماية الشاشة، مثل تنظيف البكسل، وتغيير الشاشة، والتحكم في السطوع، وكشف الأيقونات الثابتة.

كما تأتي الشاشة مزودة بأوضاع ألعاب متعددة، مثل عين النسر، وعين القطة، والرؤية الليلية، بالإضافة إلى دعم تعدد المهام في وضعي PIP وPBP.

تتضمن الشاشة منفذي HDMI 2.1 ومدخلي DisplayPort 1.4، جميعها تدعم دقة QHD بتردد 540 هرتز مع ألوان RGB 10 بت.

كما تتميز بمخرج سماعة رأس ومنفذ USB-A لتحديثات البرامج الثابتة.

تأتي شاشة XG273F-2K-OLED مزودة بحامل قابل لتعديل الارتفاع، يدعم مسافة حركة رأسية تبلغ 120 مم، وإمالة بزاوية تتراوح بين -5° و20°، ودوران بزاوية ±20°، ومحور حول محور بزاوية ±90°.

اللوحة الخلفية بيضاء اللون، مزودة بإضاءة RGB مدمجة، لخلق أجواء ألعاب مستوحاة من عالم الرياضات الإلكترونية.

لا يحتوي على مكبرات صوت مدمجة.

يزن الجهاز 6 كجم مع الحامل و3.4 كجم بدونه.

يدعم تصميمه العام تركيب VESA بمقاس 100×100 مم، ويتضمن أزرار تحكم فعلية، ومفتاح تشغيل، ومفتاح اختصار، ومفتاحًا ثنائي الوضع.

