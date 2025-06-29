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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

إمكانياتها وسعرها.. طرح شاشة ألعاب جديدة من AOC

شاشة ألعاب
شاشة ألعاب
لمياء الياسين

أطلقت شركة AOC شاشة U3 Graphic Pro الجديدة، مقاس 27 بوصة، بدقة 5K.

وتتوفر الشاشة الآن على موقع JD.com في الصين بسعر 6999 يوانًا (حوالي 975 دولارًا أمريكيًا). وهي مصممة للمحترفين ومحبي التصوير الفوتوغرافي، وتحرير الفيديو شاشة ألعاب.

مواصفات AOC U3 Graphic Pro

تتميز شاشة الألعاب بلوحة IPS مقاس 27 بوصة بدقة أصلية 5120×2880 بكسل ومعدل تحديث 70 هرتز. توفر الشاشة عمق ألوان 10 بت. و تعد معتمدة بتقنية DisplayHDR 600. ويمكن للشاشة الوصول إلى ذروة سطوع تصل إلى 600 شمعة/م2، وتدعم زوايا رؤية واسعة تبلغ 178 درجة.
 تدعم الشاشة 99% من نطاقات ألوان DCI-P3، و99% من ألوان Adobe RGB، و100% من نطاقات ألوان sRGB. 

تتضمن بطاقة الرسومات U3 Graphic Pro خيارات اتصال متنوعة. فهي مزودة بمنفذي USB-C للأعلى، أحدهما يدعم توصيل الطاقة ونقل الفيديو والبيانات بقدرة 96 واط، والآخر للبيانات.

 كما تتضمن منفذ USB-C للأسفل بقدرة 15 واط، ومنفذ HDMI 2.1، ومنفذ DisplayPort 1.4، وأربعة منافذ USB-A، ومنفذ سماعة رأس. يدعم منفذ USB-C تقنية DSC لعرض الصور بدقة 5K كاملة مع ألوان 10 بت.
على الجانب الآخر تدعم الشاشة التدوير التلقائي وضبط العرض على الشاشة (OSD) عبر مُستشعر جاذبية مُدمج.

ميزات شاشة  AOC U3 Graphic Pro

تأتي الشاشة بحامل مريح يوفر تعديل ارتفاع 150 مم، ودوران ±30 درجة، وإمالة من -6.5 درجة إلى 23 درجة، ودعم دوران ±90 درجة. 

من حيث التصميم، تأتي الشاشة بلون فضي أنيق وبسيط. يبلغ وزنها 6.91 كجم مع الحامل و5.88 كجم بدونه. ويبلغ الوزن الإجمالي حوالي 10.81 كجم. 
في سياق متصل، أطلقت TCL مؤخرًا شاشة منحنية ضخمة مقاس 57 بوصة بدقة 4K مزدوجة، وزمن استجابة 1 مللي ثانية، ومعدل تحديث 120 هرتز، ومنفذ USB-C. في غضون ذلك، طرحت سامسونج شاشاتها الذكية الجديدة M9 وM8 وM7 عالميًا، مزوّدة بشاشات 4K، ونظام تشغيل ذكي مدمج، ودعم للألعاب.

شاشة ألعاب شاشة U3 Graphic Pro التصوير الفوتوغرافي بطاقة الرسومات سماعة رأس

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