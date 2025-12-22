قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جاهزية قتالية.. قائد الجيش الثاني الميداني: لا مساس بأمن حدود مصر
أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى
أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه
أعلى سعر شراء للدولار في البنوك اليوم الإثنين 22 ديسمبر
زيمبابوي يتقدم بهدف أول على منتخب مصر عكس سير اللقاء
سيف زاهر للاعبي المنتخب :صدق حلمك هتوصل
قائد الجيش الثاني الميداني: قضينا على الإرهاب في شمال سيناء.. ودمرنا 7000 عبوة ناسفة
عبد اللطيف: محمد صلاح قيمة عالمية .. وحسام حسن يجيد إدارة الضغوط داخل المنتخب
رأسية تريزيجيه وتسديدة عاشور.. هجوم ضاغط من منتخب مصر أمام زيمبابوي
أشرف صبحي: مهمتان في انتظار منتخب مصر.. ومراكز الشباب مفتوحة لمتابعة المباريات
قائد الجيش الثاني الميداني: نواصل مهامنا بكل كفاءة في سيناء
إبراهيم فايق يدعم منتخب مصر قبل دقائق من مواجهة زيمبابوي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أرخص 5 هواتف ذكية في السوق المصري.. خيارات عملية للمستخدمين برقم محدود

5 هواتف
5 هواتف
احمد الشريف

يشهد السوق المصري عرضًا متنوعًا من الهواتف الذكية برقم محدود، تتيح للمستخدمين الحصول على تجربة هاتفية أساسية بدون الحاجة لإنفاق مبالغ كبيرة. 

ويجمع هذا التقرير أرخص 5 هواتف ذكية متاحة حاليًا في الأسواق المصرية، مع مواصفاتها الأساسية وملاءمتها للاستخدامات اليومية.

1. هاتف Xiaomi Redmi Note 13

يأتي Xiaomi Redmi Note 13 بـ شاشة LCD مقاس 6.67 بوصة بدقة Full HD+ وبسعر يبدأ من حوالي 2500 جنيه مصري. 

ويحتوي الهاتف على معالج MediaTek Helio G91 Ultra، مع ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وتخزين داخلي 128 جيجابايت، ما يجعله خيارًا مناسبًا للاستخدام العام والتطبيقات الخفيفة.

2. هاتف Samsung Galaxy A05

يقدم Samsung Galaxy A05 تجربة استخدام موثوقة بـ شاشة IPS مقاس 6.5 بوصة ومعالج MediaTek Dimensity 700 بسعر يقارب 2800 جنيه مصري.

ويدعم الهاتف بطارية بسعة 5000 ميلي أمبير وشحن سريع بقدرة 25 واط، مما يوفر أداة عملية للاستخدام اليومي الممتد.

3. هاتف Tecno Spark 20

يتميز Tecno Spark 20 بـ شاشة IPS بدقة HD+ مقاس 6.5 بوصة ومعالج MediaTek Helio G37 بسعر يبدأ من حوالي 2000 جنيه مصري، ما يجعله الخيار الأرخص في السوق حاليًا. 

رغم المواصفات المتواضعة، يقدم الهاتف أداءً مقبولًا للمهام الأساسية وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير توفر استقلالية جيدة.

4. هاتف Infinix Hot 40i

يقدّم Infinix Hot 40i شاشة IPS مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+ ومعالج MediaTek Helio G37 بسعر حوالي 2200 جنيه مصري. 

ويتضمن الهاتف ذاكرة عشوائية 4 جيجابايت وتخزين 64 جيجابايت قابل للتوسع، مع بطارية 5000 ميلي أمبير توفر تجربة استخدام يومية مستقرة.

5. هاتف Honor 9X Lite

على الرغم من كونه طرازًا أقدم نسبيًا، يبقى Honor 9X Lite خيارًا اقتصاديًا متاحًا بـ سعر حوالي 2300 جنيه مصري في بعض المحالات.

 يأتي الهاتف بـ معالج Kirin 710F وشاشة IPS مقاس 6.3 بوصة، مع بطارية 4000 ميلي أمبير ودعم شحن سريع.

اعتبارات الشراء والاختيار

ينصح الخبراء المستخدمين الذين يبحثون عن أرخص الخيارات بالنظر في احتياجاتهم الفعلية قبل الاختيار. فإذا كان الاستخدام محصورًا في المكالمات والرسائل والتطبيقات الخفيفة، فإن الهواتف المذكورة تقدم قيمة جيدة. 

بينما إذا كان المستخدم يريد أداءً أفضل أو كاميرا محسّنة، قد يحتاج إلى زيادة الميزانية قليلًا.

توفر والضمان في السوق المصري

تتوفر جميع الهواتف المذكورة بسهولة في المحالات الإلكترونية الكبرى والمواقع التجارية الإلكترونية في مصر. 

وينصح الشراء من بائعين موثوقين للحصول على ضمان رسمي ودعم ما بعد البيع المناسب، خصوصًا مع الهواتف برقم محدود التي قد تكون عرضة لمشاكل تقنية.

5 هواتف Xiaomi Redmi Note 13 Xiaomi

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشاهدة مباراة مصر وزيمبابوي

اتفرج ببلاش.. قناة مفتوحة تعلن نقل مباراة مصر وزيمبابوي في أمم أفريقيا

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

شاهد مجانا.. القنوات الناقله لمباراة مصر وزيمبابوي

كأس أمم أفريقيا2025

مباراة مصر وزيمبابوي.. ترددات القنوات الناقلة بالكامل

موعد مباراة مصر وزيمبابوي وتشكيلة المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

مجانا.. مباراة مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة وتشكيل المنتخب المصري بقيادة حسام حسن

منتخب مصر

تردد القنوات المجانية الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

هدير عبد الرازق

للمرة الثانية.. تغيب البلوجر هدير عبدالرازق عن محاكمتها .. وتغريم مأمور السجن

منتخب مصر

شاهد مجانا .. القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لذئبي الإسكندرية بعدما اختطفا طالبة وخطيبها وهتكا عرضها

ترشيحاتنا

الغرافة

طردين.. الغرافة يهزم الوحدة في دوري أبطال آسيا للنخبة

فابق

إبراهيم فايق عن هدف زيمبابوي: إحنا أفضل ونعرف نرجع

إمام عاشور

تبديل أول لمنتخب مصر بخروج إمام عاشور ونزول مصطفى محمد

بالصور

أبرزهم شيرين وخالد النبوى .. نجوم الفن يقدمون واجب العزاء لأسرة سمية الألفى

خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين
خالد النبوي وشيرين

أشهر 5 سيارات مستعملة تحت 250 ألف جنيه

أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه
أشهر ٥ سيارات مستعملة تحت ٢٥٠ الف جنيه

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية
سموذي التوت والرمان والكلمنتين.. انتعاش صحي بنكهات طبيعية

تعرف على مواصفات ألفا روميو جيوليا كوادريفوليو كوليتسيوني

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

فيديو

طبيبة التجميل المزيفة

أجهزة وفيلر بدون ترخيص.. تفاصيل ضبط طبيبة تجميل مزيفة وعلاقتها بالمشاهير

جنات مع الحسن عادل

الليلة حلوة تقترب من 2 مليون مشاهدة وتؤكد نجاح دويتو جنات والحسن عادل

أحمد العوضي

مش سنجل والأعلى أجرا مش غرور وكواليس الانفصال لأول مرة.. أحمد العوضي يكسر الصمت مع إسعاد يونس

صوفيا

المطربة صوفيا : قدمت 5 أغاني ناجحة مع روتانا واللى جاى مفاجآت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: لماذا ندرس اللغة العربية؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. المرأة المصرية.. جذور الكرامة وحقوق سبقت العالم

د. محمد غسكر

د.محمد عسكر يكتب.. السوشيال ميديا.. وأبواق لا تعرف الصمت

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: داعش.. والولادة الثالثة للتنظيم!

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: سيد التيجان

المزيد