هاتف Xiaomi 17 Pro Max.. تعرف على المواصفات الكاملة والسعر المتوقع

يصادف عام 2027 الذكرى السنوية العشرين لإطلاق هاتف آيفون من آبل.

وتشير التقارير، إلى أن الشركة ستعلن عن سلسلة آيفون 18 في عام 2026، لكنها قد تتجاهل سلسلة آيفون 19 في عام 2027.

ويُقال إن سلسلة آيفون 19 ستُستبدل بسلسلة آيفون 20 احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين.

ويشير تقرير جديد إلى أن شركة شاومي قد تتبنى نهجاً مماثلاً لسلسلة هواتفها الرائدة.

مواصفات هاتف شاومي 17 برو ماكس



أطلقت شركة شاومي العام الماضي سلسلة هواتف شاومي 15، والتي تضم هواتف شاومي 15، وشاومي 15 برو، وشاومي 15 ألترا. تبع هذه الطرازات هواتف شاومي 17، وشاومي 17 برو، وشاومي 17 ألترا، متجاوزةً سلسلة شاومي 16 بالكامل.

تجاوزت شركة شاومي الرقم "16" في سلسلة هواتفها الرائدة، وانتقلت مباشرةً إلى سلسلة شاومي 17، وذلك بهدف تحقيق التكافؤ مع سلسلة هواتف آيفون 17 من آبل. وقد رسّخت هذه الخطوة مكانة شاومي كمنافس مباشر، وأشارت إلى قفزة نوعية في الميزات المتميزة، كما أكد رئيس الشركة لو ويبينج

ميزات هاتف شاومي 17 برو ماكس

لا يقدم التقرير الجديد الصادر عن موقع XiaomiTime ، والذي يدّعي تخطي سلسلة هواتف Xiaomi 19، أي دليل قاطع يدعم هذا الادعاء. إلا أنه يبقى الاحتمال قائماً، إذ أن مثل هذه القفزة الرقمية الاستراتيجية تحمل دلالات تتجاوز التسويق وحده.

فكما تخطت Xiaomi سلسلة 16 عمداً لإطلاق Xiaomi 17 في خطوة ذكية وواضحة تهدف إلى منافسة iPhone 17 مباشرةً، لن يكون من المستغرب أن تكرر العلامة التجارية هذه الاستراتيجية بتجاوز سلسلة Xiaomi 19.

على الرغم من أن شركة شاومي لا تحتفل بذكرى سنوية رئيسية في عام 2027 تتزامن تمامًا مع خطوة أبل المحتملة، إلا أن مثل هذه القفزة المحسوبة يمكن أن تضمن وصول هاتف شاومي الرائد التالي، شاومي 20، جنبًا إلى جنب مع هاتف آيفون 20 الذي يشاع عنه في عام 2027، مما يحافظ على اتساق العلامة التجارية والموقع التنافسي