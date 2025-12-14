قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عطل مفاجئ يضرب منصتي "فيسبوك" و"إنستجرام" وشكاوى عالمية من توقف الخدمة
بلاش ترد على المكالمات الدولية .. تحذير عاجل من القومي للاتصالات
ماذا نقرأ بعد الصلاة المفروضة؟.. الإفتاء توصي بـ 3 أذكار نبوية وآية
توتنهام يخسر بثلاثية من نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
أستون فيلا يفوز 3-2 على وست هام في الدوري الإنجليزي
صلاح وزيزو الأعلى مساهمة تهديفية بين اللاعبين المصريين في 2025
مفاعل نووي في فرنسا يصل لطاقته الكاملة لأول مرة منذ ربطه بالشبكة
مصر وقطر توقعان اتفاقية تاريخية لتعزيز "الطيران الأخضر" إقليميًا
نوران ماجد: تعرضت للظلم بمسلسل عباس الريس.. ودوري مفاجأة في أولاد الراعي
نتيجة القبول فى كلية الشرطة 2025/2026 .. اعرفها دلوقتي
الهباش: الجرائم التي يرتكبها الاحتلال في فلسطين تزيد موجة العنف
تجديد حبس المتهمة بدهس طالبة الشروق
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

هاتف Xiaomi 17 Pro Max.. تعرف على المواصفات الكاملة والسعر المتوقع

مواصفات هاتف شاومي 17 برو ماكس
لمياء الياسين

يصادف عام 2027 الذكرى السنوية العشرين لإطلاق هاتف آيفون من آبل. 

وتشير التقارير، إلى أن الشركة ستعلن عن سلسلة آيفون 18 في عام 2026، لكنها قد تتجاهل سلسلة آيفون 19 في عام 2027.

ويُقال إن سلسلة آيفون 19 ستُستبدل بسلسلة آيفون 20 احتفالاً بالذكرى السنوية العشرين. 

ويشير تقرير جديد إلى أن شركة شاومي قد تتبنى نهجاً مماثلاً لسلسلة هواتفها الرائدة.

مواصفات هاتف شاومي 17 برو ماكس
 

أطلقت شركة شاومي العام الماضي سلسلة هواتف شاومي 15، والتي تضم هواتف شاومي 15، وشاومي 15 برو، وشاومي 15 ألترا. تبع هذه الطرازات هواتف شاومي 17، وشاومي 17 برو، وشاومي 17 ألترا، متجاوزةً سلسلة شاومي 16 بالكامل.
تجاوزت شركة شاومي الرقم "16" في سلسلة هواتفها الرائدة، وانتقلت مباشرةً إلى سلسلة شاومي 17، وذلك بهدف تحقيق التكافؤ مع سلسلة هواتف آيفون 17 من آبل. وقد رسّخت هذه الخطوة مكانة شاومي كمنافس مباشر، وأشارت إلى قفزة نوعية في الميزات المتميزة، كما أكد رئيس الشركة لو ويبينج

ميزات هاتف شاومي 17 برو ماكس

لا يقدم التقرير الجديد الصادر عن موقع XiaomiTime ، والذي يدّعي تخطي سلسلة هواتف Xiaomi 19، أي دليل قاطع يدعم هذا الادعاء. إلا أنه يبقى الاحتمال قائماً، إذ أن مثل هذه القفزة الرقمية الاستراتيجية تحمل دلالات تتجاوز التسويق وحده. 

فكما تخطت Xiaomi سلسلة 16 عمداً لإطلاق Xiaomi 17 في خطوة ذكية وواضحة تهدف إلى منافسة iPhone 17 مباشرةً، لن يكون من المستغرب أن تكرر العلامة التجارية هذه الاستراتيجية بتجاوز سلسلة Xiaomi 19.

على الرغم من أن شركة شاومي لا تحتفل بذكرى سنوية رئيسية في عام 2027 تتزامن تمامًا مع خطوة أبل المحتملة، إلا أن مثل هذه القفزة المحسوبة يمكن أن تضمن وصول هاتف شاومي الرائد التالي، شاومي 20، جنبًا إلى جنب مع هاتف آيفون 20 الذي يشاع عنه في عام 2027، مما يحافظ على اتساق العلامة التجارية والموقع التنافسي

هاتف آيفون شركة شاومي هواتف Xiaomi 19 شاومي 17 ألترا

مؤشر خطر..احذر الدوخة فى هذه الحالات
بيطري الشرقية
منى زكي ومحمد منير
