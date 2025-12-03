قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
مفيش خروقات.. الائتلاف المصري يتابع عملية التصويت في جولة الإعادة للمرحلة الأولى
طلعوه من الميه متوفي| تصريحات صادمة من والد أحد المتسابقين عن السباح يوسف محمد
تأخر التصويت في بعض لجان إعادة انتخابات النواب بالمرحلة الأولى بسبب سوء الأحوال الجوية
حسام عبدالمجيد ينتظر عرض قطري وآخر برتغالي للرحيل عن الزمالك
بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة
وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية في إيديكس 2025
التعليم العالي وقطاع الأعمال يطلقان خطة لإنشاء أول مدينة تعليمية جامعية متكاملة بإقليم الدلتا
بميزات ثورية .. تحديث HyperOS 3 يصل إلى Xiaomi Band 10 و Redmi Note 14

تحديث HyperOS 3
تحديث HyperOS 3
لمياء الياسين

بعد أسابيع قليلة من إطلاق نظام HyperOS 3، وسّعت شاومي نطاق التحديث ليشمل المزيد من الأجهزة. 

أصبح أحدث تصميم مُخصّص من الشركة متوفرًا الآن لهاتف Redmi Note 14 4G متوسط ​​المواصفات وجهاز Xiaomi Band 10 القابل للارتداء. إليك جميع التفاصيل.

تحديث HyperOS 3

أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة مؤخرًا النسخة الرسمية المستقرة من تحديث HyperOS 3 لهاتف Redmi Note 14 4G.

 يحمل هذا التحديث إصدار البرنامج الثابت OS3.0.4.0.WOGMIXM بحجم تحميل ضخم يبلغ 5.3 جيجابايت. 

تحديث HyperOS 3

يوفر هذا التحديث الرئيسي أحدث تجربة لنظام التشغيل Android 16، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة مثل رسوم متحركة أكثر سلاسة، واستجابة لمس مُحسّنة، وتحسينات في الأداء.

كجزء من التحديث، سيحصل هاتف Redmi Note 14 أيضًا على عناصر واجهة مستخدم جديدة، بما في ذلك "Hyper Island"، وهي لوحة ديناميكية للأنشطة المباشرة تعرض المهام الجارية مثل الموسيقى والتذكيرات والمؤقتات وغيرها الكثير. 

تعمل هذه اللوحة بشكل مشابه لخاصية Dynamic Island من Apple بالإضافة إلى تحسين الواجهة، من المتوقع أن يلاحظ المستخدمون تحسينات في  البطارية

من ناحية أخرى، يُعدّ سوار شاومي الذكي 10 (Xiaomi Smart Band 10) هو الجهاز التالي الذي سيحصل على هذا التحديث. يعد هذا الجهاز قابل للارتداء بسعر مناسب، ومُصمّم خصيصًا لعشاق اللياقة البدنية. حتى الآن، لا يتلقى سوار شاومي الذكي 10 التحديث إلا في السوق الصينية. وفي سياق متصل، أصدرت الشركة مؤخرًا تحديث HyperOS 3 لهاتفي شاومي 15 وشاومي 15 ألترا

نظام HyperOS 3 هاتف Redmi Note 14 4G سوار شاومي الذكي 10 Xiaomi Smart Band 10 سوار شاومي الذكي

