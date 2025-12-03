بميزات ثورية .. تحديث HyperOS 3 يصل إلى Xiaomi Band 10 و Redmi Note 14

بعد أسابيع قليلة من إطلاق نظام HyperOS 3، وسّعت شاومي نطاق التحديث ليشمل المزيد من الأجهزة.

أصبح أحدث تصميم مُخصّص من الشركة متوفرًا الآن لهاتف Redmi Note 14 4G متوسط ​​المواصفات وجهاز Xiaomi Band 10 القابل للارتداء. إليك جميع التفاصيل.

تحديث HyperOS 3

أصدرت شركة التكنولوجيا الصينية العملاقة مؤخرًا النسخة الرسمية المستقرة من تحديث HyperOS 3 لهاتف Redmi Note 14 4G.

يحمل هذا التحديث إصدار البرنامج الثابت OS3.0.4.0.WOGMIXM بحجم تحميل ضخم يبلغ 5.3 جيجابايت.

تحديث HyperOS 3

يوفر هذا التحديث الرئيسي أحدث تجربة لنظام التشغيل Android 16، بالإضافة إلى تحسينات ملحوظة مثل رسوم متحركة أكثر سلاسة، واستجابة لمس مُحسّنة، وتحسينات في الأداء.

كجزء من التحديث، سيحصل هاتف Redmi Note 14 أيضًا على عناصر واجهة مستخدم جديدة، بما في ذلك "Hyper Island"، وهي لوحة ديناميكية للأنشطة المباشرة تعرض المهام الجارية مثل الموسيقى والتذكيرات والمؤقتات وغيرها الكثير.

تعمل هذه اللوحة بشكل مشابه لخاصية Dynamic Island من Apple بالإضافة إلى تحسين الواجهة، من المتوقع أن يلاحظ المستخدمون تحسينات في البطارية

من ناحية أخرى، يُعدّ سوار شاومي الذكي 10 (Xiaomi Smart Band 10) هو الجهاز التالي الذي سيحصل على هذا التحديث. يعد هذا الجهاز قابل للارتداء بسعر مناسب، ومُصمّم خصيصًا لعشاق اللياقة البدنية. حتى الآن، لا يتلقى سوار شاومي الذكي 10 التحديث إلا في السوق الصينية. وفي سياق متصل، أصدرت الشركة مؤخرًا تحديث HyperOS 3 لهاتفي شاومي 15 وشاومي 15 ألترا