قبل الإعلان الرسمي.. بيع أول نسخة من هاتف Redmi Note 15 5G بسعر مفاجئ

كشف أحد متاجر الهواتف البلجيكية، عن بيع نموذج جديد من هاتف شاومي Redmi Note 15 5G، رغم أن التفاصيل لم تعلن رسميا بعد من قبل الشركة، تظهر الصفحة التي تعرض الهاتف المواصفات والسعر، لكنها ليست معلومات غير مؤكدة رسميا.

سعر ومواصفات Redmi Note 15 5G

تم عرض هاتف شاومي Redmi Note 15 5G بسعر 280 يورو، النسخة المتوفرة هي ذات 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، وهي النسخة الوحيدة التي تظهر على الموقع.

المعالج والبطارية

يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 15 مزود بشريحة كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، وهي واحدة من أبرز المميزات التي أكدت عليها شاومي، رغم أنه لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن سلسلة Redmi Note 15.

يحتوي هاتف Xiaomi Redmi Note 15، على بطارية بسعة 5520 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ولكن تجدر الإشارة إلى أن النسخة الصينية تأتي ببطارية أكبر سعة 5800 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 22.5 وات.

الشاشة في النسخة الأوروبية تأتي بقياس 6.77 بوصة من نوع OLED بدقة 1080 × 2392 بكسل، كما يحتوي الهاتف على قارئ بصمات أصابع مدمج في الشاشة، ولكن نوعه غير محدد في الوقت الحالي.

أما بالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وهو ما يختلف عن النسخة الصينية التي تحتوي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، كما يتميز الهاتف بكاميرا زاوية واسعة 8 ميجابكسل وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 20 ميجابكسل.

هاتف Xiaomi Redmi Note 15

يأتي الهاتف بتصنيف IP65 ضد الماء والغبار، مما يعني أنه مقاوم للرشات المائية، كما يتضمن الهاتف منفذ nano-SIM و eSIM.

وبالنسبة للاتصال، يدعم الهاتف Wi-Fi (النسخة غير محددة)، Bluetooth 5.3 و NFC، كما يعرض الهاتف باللونين الأزرق والأسود، لكن الصور المتوفرة حاليا تظهر فقط النسخة السوداء، وبالرجوع إلى التسريبات السابقة، هناك لون إضافي للنسخة الجديدة.

بالإضافة إلى النسخة 5G، هناك تسريب آخر يشير إلى وجود نسخة 4G من نفس الهاتف، والتي تم تسريب سعرها ليكون 200 يورو.