رئيس اللجنة العامة بالمطرية يوضح حقيقة محاولة ناخب تقطيع أوراق الاقتراع
ميرتس: لولا الدعم العسكري الألماني لما كانت إسرائيل موجودة اليوم
كل 6 أشهر.. جمال شعبان يوجه نصيحة طبية لممارسي الرياضة
بدون إصابات .. السيطرة على حريق أعلى سطح عقار في الجمالية | صور
رئيس لجنة متابعة الانتخابات بشمال القاهرة يكشف حقيقة فيديو الدعاية لمرشح أمام اللجنة 10 بالمطرية
كثافات عالية من الركاب.. أحمد موسى: إقبال مُتزايد على وسائل النقل الصديقة للبيئة
«سايبر توفان» تزعم اختراق هاتف نفتالي بينيت.. صمت إسرائيلي حذر وتسريبات مُحتملة قد تكشف كواليس استخباراتية حساسة
لا أعرف كيف ألتزم في الصلاة؟.. أمين الإفتاء يكشف أمرين أساسيين للمواظبة على العبادة
استثمارات ضخمة بالمنطقة الاقتصادية وشائعات حول القطار الكهربائي.. موسى يوضح
أسامة كمال يسلّط الضوء على الضغوط النفسية المتصاعدة داخل جيش الاحتلال
المصائب لا تأتي فرادى .. إيقاف قيد جديد لـ الزمالك
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

قبل الإعلان الرسمي.. بيع أول نسخة من هاتف Redmi Note 15 5G بسعر مفاجئ

Xiaomi Redmi Note 15
Xiaomi Redmi Note 15
كشف أحد متاجر الهواتف البلجيكية، عن بيع نموذج جديد من هاتف شاومي Redmi Note 15 5G، رغم أن التفاصيل لم تعلن رسميا بعد من قبل الشركة، تظهر الصفحة التي تعرض الهاتف المواصفات والسعر، لكنها ليست معلومات غير مؤكدة رسميا.

سعر ومواصفات Redmi Note 15 5G

تم عرض هاتف شاومي Redmi Note 15 5G بسعر 280 يورو، النسخة المتوفرة هي ذات 6 جيجابايت من الذاكرة العشوائية و128 جيجابايت من التخزين، وهي النسخة الوحيدة التي تظهر على الموقع.

المعالج والبطارية

يأتي هاتف Xiaomi Redmi Note 15 مزود بشريحة كوالكوم Snapdragon 6 Gen 3، وهي واحدة من أبرز المميزات التي أكدت عليها شاومي، رغم أنه لم يتم تحديد موعد رسمي للكشف عن سلسلة Redmi Note 15. 

يحتوي هاتف Xiaomi Redmi Note 15، على بطارية بسعة 5520 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقدرة 45 وات، ولكن تجدر الإشارة إلى أن النسخة الصينية تأتي ببطارية أكبر سعة 5800 مللي أمبير، مع دعم الشحن بقدرة 22.5 وات.

الشاشة في النسخة الأوروبية تأتي بقياس 6.77 بوصة من نوع OLED بدقة 1080 × 2392 بكسل، كما يحتوي الهاتف على قارئ بصمات أصابع مدمج في الشاشة، ولكن نوعه غير محدد في الوقت الحالي. 

أما بالنسبة للكاميرا، يأتي الهاتف بكاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل، وهو ما يختلف عن النسخة الصينية التي تحتوي على كاميرا بدقة 50 ميجابكسل، كما يتميز الهاتف بكاميرا زاوية واسعة 8 ميجابكسل وكاميرا مساعدة بدقة 2 ميجابكسل. يدعم الهاتف تصوير الفيديو بدقة 4K، أما كاميرا السيلفي فهي بدقة 20 ميجابكسل.

هاتف Xiaomi Redmi Note 15

يأتي الهاتف بتصنيف IP65 ضد الماء والغبار، مما يعني أنه مقاوم للرشات المائية، كما يتضمن الهاتف منفذ nano-SIM و eSIM. 

وبالنسبة للاتصال، يدعم الهاتف Wi-Fi (النسخة غير محددة)، Bluetooth 5.3 و NFC، كما يعرض الهاتف باللونين الأزرق والأسود، لكن الصور المتوفرة حاليا تظهر فقط النسخة السوداء، وبالرجوع إلى التسريبات السابقة، هناك لون إضافي للنسخة الجديدة.

بالإضافة إلى النسخة 5G، هناك تسريب آخر يشير إلى وجود نسخة 4G من نفس الهاتف، والتي تم تسريب سعرها ليكون 200 يورو.

هاتف شاومي Redmi Note 15 5G Xiaomi Redmi Note 15

الفنانة الراحلة نيفين مندور

طارت من فوق المقطورة.. محطات مأساوية في حياة نيفين مندور قبل وفاتها

نيفين مندور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

سقوط امطار

شتاء شديد البردوة.. الأرصاد تحذر سحب ممطرة علي هذه المناطق

وفاة نيفين مندور

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

الفنانة نيفين مندور

أسرة الفنانة الراحلة نيفين مندور تكشف تفاصيل أيامها الأخيرة: لا يوجد خلافات نهائيًا

المتهمان

رشاوى إنتخابية فى حدائق القبة.. القبض على أنصار مرشح لمجلس النواب

أحمد عبدالرؤوف

3 خناقات لـ أحمد عبدالرؤوف مع نجوم الزمالك | الأسماء مفاجأة

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

بعد وفاة نيفين مندور.. كيف تتفادى نشوب حريق بشقتك

صلاح عبد الله

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يعاين بحر مويس ويوجه بإقامة حائط ساند للجسر بطول 30 مترا

انتخابات

رئيس لجنة يساعد مسنة للإدلاء بصوتها في انتخابات مجلس النواب بالشرقية

بالصور

مي عز الدين تبرز إنوثتها في آخر ظهور لها

صلاح عبد الله وأحمد رزق.. عزاء شقيقة الزعيم عادل إمام| صور

كانت زوجة تانية بعد حب 23 سنة.. من هو زوج نيفين مندور؟

مالقتش حد ينقذها.. اللحظات الأخيرة في حياة نيفين مندور بالشقة المحروقة

المتهم

بيدفع رشاوى.. القبض على أحد أنصار مرشح بالإسماعيلية

المتهمان

القبض على المتهمين بالتعدي على والد زوجتيهما بسلاح أبيض في الدقهلية

وفاة فيحاء

شقتها اتحرقت.. كيف رحلت الفنانة نيفين مندور بطلة فيلم اللي بالي بالك؟

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: مأزق الثقافة في مصر والعالم العربي

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العنف الزوجي الصامت.. شراكة فاشلة أم خطاب مضلِّل؟

د.علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبدالحكيم الطحاوي.. صوتك الانتخابي أداة التغيير

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: إسرائيل.. وإستراتيجية التفاوض تحت النار

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: الاستثمار في مصر.. سوقٌ يفتح أبوابه للمستقبل

