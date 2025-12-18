من الحب ما قتل.. كولومبية تنتقم من حبيبها السابق بتسميم فتاتين

عثرت السلطات البريطانية، يوم الثلاثاء، على سيدة أعمال كولومبية متهمة بقتل فتاتين مراهقتين عبر تسميمهما، وذلك بعد انتشالها من نهر التايمز في العاصمة لندن، حيث نُقلت إلى المستشفى وهي تعاني من إصابات غير خطيرة، تمهيدا لاتخاذ إجراءات تسليمها إلى كولومبيا.



وتواجه زولما غوزمان كاسترو، في الخمسينيات من عمرها، اتهامات بتسميم فتاتين هما إينيس (14 عاما) وإميليا (13 عاما)، بعد تناولهما حلوى توت العليق المغطاة بالشوكولاتة، يشتبه في أنها كانت ملوثة بمادة الثاليوم السامة، عديمة اللون والطعم والرائحة.

زولما غوزمان كاسترو



ووفق التحقيقات، وقعت الجريمة في الثالث من أبريل الماضي داخل شقة في العاصمة الكولومبية بوغوتا، حيث يرجح أن المتهمة استخدمت شركة توصيل لإرسال الحلوى المسمومة، وعلى الرغم من نقل الضحيتين إلى المستشفى، أُعلن عن وفاتهما بعد أربعة أيام، بينما نجا شقيق إحدى الفتاتين وفتاة أخرى بعد تعرضهما للتسمم.



وأشارت السلطات إلى أن الدافع المحتمل للجريمة يعود إلى رغبة المتهمة في الانتقام من والد إحدى الضحايا، الذي كانت تربطها به علاقة عاطفية سرية انتهت بالانفصال، ورغم نفيها التهم، فرت كاسترو من كولومبيا قبل صدور مذكرة توقيف دولية بحقها من الإنتربول.



وبحسب التقارير، تنقلت المتهمة بين عدة دول، بينها البرازيل وإسبانيا، قبل وصولها إلى المملكة المتحدة في نوفمبر الماضي، حيث بدأت الشرطة البريطانية البحث عنها إلى أن تم العثور عليها في نهر التايمز، وتطالب كولومبيا حاليا بريطانيا باعتقالها رسميا وتسليمها لمواجهة القضاء