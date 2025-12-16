لم أكن أتوقع حدوثها أبدًا.. وزير الداخلية الكويتي يتوعد نقيب شرطة قتل شقيقته غدرًا

ألقى رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، الضوء على قضية مؤلمة دفعته لعدم النوم، كاشفا تفاصيلها ومتوعدًا مرتكبها بتطبيق القانون.

استنكار ولا إفلات من العقاب

واستنكر رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، جريمة مقتل سيدة على يد شقيقها، الذي يعمل ضابط شرطة برتبة نقيب في وزارة الداخلية الكويتية، مؤكدًا أن القضية تمثل واحدة من أخطر الجرائم التي شهدها المجتمع الكويتي، وتعكس الآثار المدمرة لآفة المخدرات.

جريمة قضت مضجعه وتسببت في عدم قدرته على النوم

وكشف الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، خلال كلمته في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، أن الجريمة قضت مضجعه وتسببت في عدم قدريته على النوم، قائلا: “لم أنم منذ الأمس من هول ما حدث، ولم أكن أتوقع أن تقع مثل هذه الجريمة في تاريخ الكويت”.

تفاصيل حكاها وزير الداخلية الكويتي الشيخ فهد يوسف

وتابع: "أخو يقتل أخته، مخدرات، هيّنة، من سنة 2022 بشهر يناير.. لولا مجهود الإخوان في وزارة الداخلية ما انمسك الذي قام بهذه القضية، قتل أخته بشهر واحد 2022، نحن آخر 2025، ما لي شغل بهذا.. لا أبو لا أم لا ثلاث إخوان لا ثلاث خوات ولا رجل بلّغ.. ".

وأضاف: "شنو هذه العائلة أنا ما مرّت علي، أمس جلبت الثلاث بنات، والأب والأم وحطيتهم أمامي، ولا مهتمين، طبعا الأولاد جبتهم ثلاثة، والجنائية حطوا لي العظام وصفوها بعد ما أخرجت من مكان دفنها، صفيناها وبينت هيكل، جبتهم وفرجيتهم الصور بالتلفون وقلت لهم أختكم تسلم عليكم.. هيكل.. منظر! أنا مو نايم للحين.. ".

وذكر وزير الداخلية الكويتي أن المتهم ارتكب جريمته دون أن يتم الإبلاغ عنها من قبل أفراد الأسرة، قبل أن تنجح أجهزة وزارة الداخلية في ضبطه، مؤكدًا أن القانون سيُطبق بحزم دون استثناءات.

نجل الضحية ظل أربع سنوات يتساءل عن مصير والدته

وسلط الوزير الضوء على البعد الإنساني للقضية، مشيرًا إلى أن نجل الضحية ظل لمدة أربع سنوات يتساءل عن مصير والدته دون إجابة، قائلًا إن غياب الضمير الإنساني لا يقل خطورة عن الجريمة نفسها.

وشدد رئيس مجلس الوزراء الكويتي بالإنابة ووزير الداخلية، على أن زمن الإفلات من العقاب قد انتهى، مضيفًا: “قد يكون هناك وقت كان يُكسر فيه القانون بسهولة، لكن اليوم هذا الأمر مستحيل”.

وأكد وزير الداخلية أن القيادة السياسية تدعم التطبيق الكامل للقانون على الجميع دون تفرقة، مستشهدًا بتوجيهات الأمير، قائلًا: “سمو الأمير قال لي: إذا مسكت شيئًا على أحد من أولادي لا تتركه”.