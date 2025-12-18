هزار قلب بكارثة.. تفاصيل مثيرة في قتل طالب لصديقه بأكتوبر

قررت جهات التحقيق المختصة حبس طالب بتهمة قتل صديقه بعدما سدد له طعنة بقطعة "زجاج" بعد وصلة "هزار".

وانتدبت النيابة الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليه وتحديد أسباب الوفاة وتوقيتها.

كان لقى طالب مصرعه على يد صديقه في وصلة مزاح بينهما تطورت إلى مشاجرة، قام على إثرها صديقه بالتقاط قطعة زجاجة من الأرض وسدد له طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقى اللواء محمد مجدي أبو شميلة مساعد الوزير لأمن الجيزة إخطارًا يفيد فيه مصرع طالب على يد صديقه بمدينة ٦ أكتوبر، وبالانتقال والفحص تبين مصرع طالب «15» سنة بجرح طعني بالصدر على يد صديقه طالب «16» سنة أثناء وصلة مزاح بينهما في الشارع تحولت إلى مشاجرة بينهما، قام على إثرها الثاني بالتقاط زجاجة من الأرض وسدد للأول طعنة نافذة بالصدر أودت بحياته.