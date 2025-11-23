إحالة المتهم للعباسية.. تأجيل قضية مهندس الإسكندرية إلى ديسمبر

أحالت محكمة جنايات الإسكندرية المتهم بواقعة إنهاء صديقه المعروف إعلاميا بـ مهندس الإسكندرية إلى مستشفي العباسية، وحددت المحكمة جلسة 28 ديسمبر لاستكمال المرافعة وسماع شهود الإثبات والطبيب الشرعي.

وشهدت الجلسة التي عقدتها محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبد الرحمن حافظ رئيس المحكمة، وعضوية المستشار طارق الصيرفي والمستشار شريف جبر والمستشار عمر سليم، وأمانة سر احمد يوسف حجاج، نظر أولى جلسات محاكمة المتهم، لاتهامه بقتل المجني عليه ع.ا.ال في القضية التي أثارت اهتمام الرأي العام.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 10703 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة كرموز، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة كرموز يفيد بقيام المتهم بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه مما أدى إلى وفاته بدائرة القسم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ال.ر.ال تربطه علاقة صداقة بالمجني عليه عبدالله الحمصاني وأن خلافا نشب بينهما بسبب تعدي المتهم على زوجة المجني عليه بالسب والتشهير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفع المجني عليه لإبلاغ والده، والذي قام بتعنيف المتهم، فقرر الأخير الانتقام، وبيت النية وعقد العزم على قتل صديقه، واستأجر وحدة سكنية قريبة من محل إقامة المجني عليه لمراقبته، واشترى سيارة لتسهيل تتبعه، بالإضافة إلى شراء سلاح ناري والطلقات المستخدمة في الجريمة