أمطار وسيول خلال ساعات.. الأرصاد تحذر من انقلاب مفاجئ في حالة الطقس

تشهد حالة الطقس تقلبات جوية مفاجئة خلال الساعات المقبلة، بعد موجة ارتفاع درجات الحرارة، حيث تعاود الأجواء لانخفاض جديد مع توقعات كبيرة بسقوط الأمطار قد تصل إلى رعدية في بعض المناطق، مع تحذيرات من خبراء الأرصاد الجوية .

موعد انخفاض درجات الحرارة

وأكدت منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الانخفاض في قيم درجات الحرارة سيبدأ من الإثنين بسبب منخفض جوي في طبقات الجو العليا وكتل هوائية شمالية قادمة من على البحر المتوسط يساعد على انخفاض قيم درجات الحرارة بشكل تدريجي بمعدل 4 درجات على القاهرة الكبرى، على أن يشهد باقي الأسبوع المزيد من الانخفاض في درجات الحرارة.

أمطار رعدية على هذه المناطق

وحسب هيئة الأرصاد الجوية، تظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من السواحل الشمالية حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، قد يصاحبها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، مع فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم على فترات متقطعة، وفرص أمطار خفيفة على أبو سمبل وأسوان والسلوم ومطروح. كما يتوقع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.

حالة الطقس غدا



شبورة مائية كثيفة

حذرت الهيئة من الشبورة المائية التي تبدأ من بعد منتصف الليل وحتى الساعة العاشرة صباحًا، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد ووسط سيناء، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، داعية السائقين إلى توخي الحذر أثناء القيادة.

تقلبات جوية يومي الأثنين والثلاثاء

وأكد الدكتور محمد على فهيم، رئيس مركز معلومات المناخ بوزارة الزراعة، أن هناك تقلبات جوية مقبلة تتعرض لها البلاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.

وأوضح أن هذه الموجة من التقلبات ستشمل انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة، وهطول أمطار، ونشاطًا ملحوظًا للرياح القوية.

وشدد على أن خطورة هذه التقلبات تتركز في احتمال تحول الأمطار إلى سيول، خاصة على مناطق جنوب البحر الأحمر وشبه جزيرة سيناء.

ودعا مركز معلومات المناخ المواطنين، خاصة في المناطق المتوقع أن تشهد سيولًا، إلى توخي الحذر الشديد واتباع الإرشادات الوقائية اللازمة.