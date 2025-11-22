منخفض جوي وفرص سقوط أمطار.. الأرصاد تحذر المواطنين

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن الساعات الأخيرة شهدت ارتفاعًا في درجات الحرارة، إذ سجلت العظمى خلال فترة النهار 33 درجة مئوية، مضيفة أن غدًا الأحد سيستمر ارتفاع درجات الحرارة لتكون أعلى من المعدل الطبيعي بنحو 6 إلى 7 درجات، مع أجواء أقرب للأجواء الصيفية الحارة.

وأوضحت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن اليوم كان ذروة الارتفاع في درجات الحرارة، متوقعة استمرار هذه الأجواء الحارة حتى غدًا، مضيفة: "وابتداءً من يوم الاثنين تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض مرة أخرى، متأثرة بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، لتنخفض تدريجيًا حتى تصل إلى نحو 25 درجة مع نهاية الأسبوع، ما يعيد الأجواء الخريفية والشعور بالبرودة خلال فترات الليل".

وأشارت منار غانم، إلى أن درجات الحرارة ستظل حتى نهاية الأسبوع ضمن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، محذرة من فرص تساقط الأمطار التي تبدأ غدًا على مناطق حلايب وشلاتين ومرسى علم، وتمتد إلى أجزاء من محافظة البحر الأحمر وسيناء يومي الاثنين والثلاثاء، وحذرت من الشبورة المائية الكثيفة التي تتسبب في انخفاض الرؤية الأفقية على الطرق.