مفتي الجمهورية: دار الإفتاء ركيزة لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم وتعزيز الوعي
وزيرة التضامن تغرس نخلة في حديقة 30 يونيو بالوادي الجديد | شاهد
محافظ الجيزة: تخفيض 25% من قيمة التصالح في مخالفات البناء حال السداد الفوري
خلت من نجوم الأهلي.. ثنائي بيراميدز ضمن قائمة هدافي دوري الأبطال
نائب رئيس جمعية مستثمري مرسى علم يتوقع وصول السياحة في مصر إلى 20 مليون سائح بنهاية 2025
حبس عصابة سلطان الأعرج للتسول في القاهرة والجيزة
وزير الإسكان يفتتح المؤتمر والمعرض الدولي للمياه والبنية التحتية (IWWI 2025)
إطلاق مشروع الصناعة الخضراء المستدامة بالعاصمة الإدارية بمشاركة واسعة من شركاء التنمية
في 23 يومًا فقط| 360 مليون جنيه غسيل و200 ألف قرص مخدر.. الداخلية تطهر بؤر الجريمة
كيفية معرفة مكان لجنة التصويت بانتخابات مجلس النواب المرحلة الثانية
أحمد شوبير يوضح تفاصيل إصابة حارس الأهلي محمد الشناوي
تقرير يكشف: حماس جمعت معلومات حساسة عن دبابات إسرائيلية ونجحت في تعطيلها قبل 7 أكتوبر
حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق

عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية.. تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من “حلايب – شلاتين – ومرسى علم” على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد السلوم – مطروح وجنوبا على مناطق من أبو سمبل – اسوان على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة الطقس

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

حالة الطقس بالاسماعيلية

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 32 16

6 أكتوبر 31 16

بنها 31 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 31 18

دمياط 29 20

بورسعيد 29 21

الإسماعيلية 33 17

السويس 32 18

العريش 33 17

رفح 32 16

رأس سدر 30 18

نخل 30 16

كاترين 23 11

الطور 30 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 18

العلمين 27 17

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 27 13

رأس غارب 29 18

الغردقة 30 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 19

شلاتين 30 22

حلايب 27 21

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

حالة الطقس

الفيوم 32 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 15

أسيوط 33 16

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 34 18

أسوان 34 19

الوادي الجديد 33 13

أبو سمبل 33 19

الطقس

درجات الحرارة في مدن وعواصم الشرق الأوسط

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 25

المدينة المنورة 31 18

الرياض 25 15

المنامة 27 21

أبو ظبي 31 22

الدوحة 30 22

الكويت 29 13

دمشق 24 08

بيروت 27 20

عمان 24 11

القدس 24 13

غزة 31 21

بغداد 29 14

مسقط 28 22

صنعاء 21 06

الخرطوم 38 24

طرابلس 18 10

تونس 18 09

الجزائر 15 09

الرباط 20 06

نواكشوط 28 22

حالة الطقس في القاهرة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 22 03

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 23 08

نيودلهي 23 12

جاكرتا 32 24

بكين 15 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 17 09

أثينا 20 14

روما 15 06

باريس 07 01

مدريد 11 02

برلين 03 03-

لندن 10 05

مونتريال 02 01-

موسكو 01 01-

نيويورك 10 06

واشنطن 14 08

أديس أبابا 23 08

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الظواهر الجوية غدا حالة البحر المتوسط حالة البحر الأحمر درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

