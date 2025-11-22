حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أمطار في عدة مناطق وشبورة على الطرق

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا السبت طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، في حين يسود طقس معتدل في أول الليل، مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

وعن الظواهر الجوية.. تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من “حلايب – شلاتين – ومرسى علم” على فترات متقطعة، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد السلوم – مطروح وجنوبا على مناطق من أبو سمبل – اسوان على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من جنوب الصعيد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من متر إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 32 18

العاصمة الإدارية 32 16

6 أكتوبر 31 16

بنها 31 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 31 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 32 17

الزقازيق 32 18

شبين الكوم 31 17

طنطا 31 18

دمياط 29 20

بورسعيد 29 21

الإسماعيلية 33 17

السويس 32 18

العريش 33 17

رفح 32 16

رأس سدر 30 18

نخل 30 16

كاترين 23 11

الطور 30 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 27 18

العلمين 27 17

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 27 13

رأس غارب 29 18

الغردقة 30 19

سفاجا 30 18

مرسى علم 31 19

شلاتين 30 22

حلايب 27 21

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 32 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 15

أسيوط 33 16

سوهاج 33 17

قنا 34 18

الأقصر 34 18

أسوان 34 19

الوادي الجديد 33 13

أبو سمبل 33 19

درجات الحرارة في مدن وعواصم الشرق الأوسط

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 33 25

المدينة المنورة 31 18

الرياض 25 15

المنامة 27 21

أبو ظبي 31 22

الدوحة 30 22

الكويت 29 13

دمشق 24 08

بيروت 27 20

عمان 24 11

القدس 24 13

غزة 31 21

بغداد 29 14

مسقط 28 22

صنعاء 21 06

الخرطوم 38 24

طرابلس 18 10

تونس 18 09

الجزائر 15 09

الرباط 20 06

نواكشوط 28 22

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 22 03

إسطنبول 21 13

إسلام آباد 23 08

نيودلهي 23 12

جاكرتا 32 24

بكين 15 01

كوالالمبور 31 24

طوكيو 17 09

أثينا 20 14

روما 15 06

باريس 07 01

مدريد 11 02

برلين 03 03-

لندن 10 05

مونتريال 02 01-

موسكو 01 01-

نيويورك 10 06

واشنطن 14 08

أديس أبابا 23 08