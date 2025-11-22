قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تقليمات الأظافر تكشف المستور| مفاجأة بكشف الطب الشرعي بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص
النائب محمد أبو العينين: هدفنا الدائم هو الحوار وصناعة مستقبل أكثر استقراراً
ارتفاع جميع الأعيرة.. أسعار الذهب اليوم في مصر
النائب محمد أبو العينين يطالب بتحرك دولي عاجل لإنهاء الحرب في السودان وحقن الدماء
الشباب يتصدر مشهد التصويت في مقر السفارة المصرية بموسكو
التضامن تقرر وقف القيد العائلي لتسجيل بيانات تكافل وكرامة فى 5 محافظات| مستند
عمل معايا حاجات وحشة| تفاصيل مثيرة في أقوال ضحية المدرسة الدولية بالسلام
نقابة الإعلاميين تنفي شائعة انتشار فيروس جديد شديد الخطورة في مصر
الأهلي يتفوق على الزمالك بـ12 مركز.. مفاجأة بشأن ترتيب دوري الجمهورية.. تفاصيل
عالمية الأداء.. المصرية أمل عبد الرحيم تتوج بـ3 ميداليات برونزية في تنس الطاولة
في عربية السجن.. ترحيل اللاعب رمضان صبحي لحجز مركز أبو النمرس
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام نوتنجهام في الدوري الإنجليزي
اليوم ذروة ارتفاع الحرارة .. الأرصاد تكشف موعد انكسار الطقس الحار

إسراء صبري

كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية تفاصيل طقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

وقالت منار غانم، خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، إن البلاد وصلت اليوم لذروة ارتفاع قيم درجات الحرارة وفقا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حيث بدأت درجات الحرارة في الارتفاع تدريجيا بداية من يوم الثلاثاء الماضي.

وأضافت أن البلاد تسجل اليوم ارتفاع في درجات الحرارة بفارق 3 درجات عن الأمس، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية الصحراوية، والتي تكون مرتفعة في قيم درجات الحرارة، ووجود امتداد في مرتفع جوي في طبقات الجو العليا.

ولفتت إلى أن المرتفع الجوي يعمل على زيادة سطوع أشعة الشمس وارتفاع قيم درجات الحرارة، لتسجل درجات الحرارة على القاهرة الكبري 33 درجة مئوية، بفارق 6 أو 7 درجات عن المعدلات الطبيعية في مثل هذا اليوم.

وشددت على أن الطقس خلال فترة النهار حار على أغلب المحافظات، ولكن مع غياب أشعة الشمس يكون هناك اختلاف واضح في درجات الحرارة، بفارق 12 درجة مئوية في بعض الأماكن، خاصة في فترات الليل المتأخرة والصباح الباكر.

وحذرت من تكون الشبورة المائية الكثيفة التي وصلت إلى حد الضباب، متابعة: هناك فرص لتساقط الأمطار على حلايب وشلاتين ومرسى علم، بالإضافة إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة.

ونوهت بأن ارتفاع درجات الحرارة مستمر حتى الغد، ولكن مع بداية يوم الاثنين سنتأثر بكتل هوائية قادمة من جنوب أوروبا، ومنخفض جوي، ليكون هناك انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، وهناك فرص لتساقط الأمطار أيضا.

متحدث الصحة

متحدث الصحة يرد علي شائعة ظهور متحور جديد ..ويوجه نصائح لأولياء الأمور

سلمى عبد العظيم

أول رد من زوج البلوجر سلمى عبد العظيم بعد خلع الحجاب

اعترافات صادمة لقاتل زميله في الإسماعيلية: اشتريت أكياس الزبالة اللي حطيته فيها وهو كان معايا

اعترافات صادمة لـ.قاتل زميله في الإسماعيلية: اشترى معايا الأكياس اللي حطيته فيها

وزير التربية والتعليم

بعد الاعتداء على تلاميذها| وضع مدرسة سيدز الدولية تحت الإشراف المالي والإداري للوزارة

الجاموس

طفرة مرتقبة فى انتاج الألبان.. شروط الحصول على الجاموس الايطالى من الزراعة

المتهمين

بـ ماسك أسود| مفاجأة تكشف عن شخص غامض بواقعة المدرسة الدولية بالسلام | خاص

الفندور

خالد الغندور يثير الجدل: حاجات كثيرة ستتغير في كرة القدم المصرية

جانب من الفيديو المتداول للواقعة

حادث غامض لـ ميكروباص يقوده طفل بجوار مستشفى الهلال في سوهاج|صور

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

