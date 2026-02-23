الطقس غدا.. أجواء باردة نهارا وأمطار متوسطة تضرب مناطق بالبلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد طقسًا باردًا إلى شديد البرودة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل للدفء نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يسود طقس بارد إلى شديد البرودة ليلًا.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، خلال الطقس غدا، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 درجة، الصغرى 11 درجة.

السواحل الشمالية: العظمى 18 درجة، الصغرى 11 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 22 درجة، الصغرى 8 درجات.

جنوب الصعيد: العظمى 24 درجة، الصغرى 11 درجة.

ويشهد الطقس غدا، مجموعة من الظواهر الجوية المتوقعة، حيث تظل البلاد تتأثر بنشاط الشبورة المائية من الرابعة وحتى التاسعة صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

حالة الطقس غدا في مصر

ويشهد الطقس غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء وخليج السويس، قد تمتد أحيانًا إلى مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

بحسب هيئة الأرصاد، يكون الطقس غدا، فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد بنسبة ضعيفة (تصل إلى نحو 20% تقريبًا) إلى مناطق من القاهرة الكبرى.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وناشدت الهيئة المواطنين بمتابعة التحديثات الصادرة عنها أولًا بأول، واتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.