كثافة الشبورة على الطرق وطقس خريفى فى مطروح

تشهد محافظة مطروح اليوم، السبت، طقس خريفيا معتدلا نهارا يميل إلى البرودة ليلا وفى الساعات المبكرة من الصباح الباكر، مع كثافة الشبورة المائية على الطرق فى الصباح الباكر.

وتشهد محافظة مطروح كثافة للشبورة والتى تصل لحد الضباب على الطرق الدولية فى الساعات المبكرة من الصباح، خاصة طريق العلمين وادى النطرون، كما يسود طقس خريفى معتدل نهارا بجميع مدن الساحل الشمالى مع انخفاض دراجات الحرارة فى الصباح الباكر والفترة المسائية.

من ناحية أخرى وفى وقت سابق، تابع اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، استمرار جهود وأعمال مبادرة قوافل مطروح الخير وصولا إلى جميع قرى لمحافظة لتوفير مزيد من الخدمات للمواطنين.

وقام الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، بتفقد أعمال قافلة “مطروح الخير” بقرية علوش شرق مدينة مرسى مطروح، بحضور اللواء محمد صحصاح، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، والدكتورة سليمة عبد الرحيم، مقرر المجلس القومي للمرأة، والدكتور وليد رفاعى، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة هند مساعد، مدير عام مديرية التموين، والدكتور سامى عمار، مدير مديرية الطب البيطري، وعادل مسلم، مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار، والدكتور حلمى أغا، وكيل وزارة الصحة، ومحمد العبد، المدير التنفيذي بالتربية والتعليم، وعدد من القيادات التنفيذية المشاركة في المبادرة.

وتهدف إلى تقديم الدعم والخدمات المتنوعة للأهالي من خدمات طبيه ورعاية صحية، وخدمات اجتماعية، وثقافية، مواد غذائية وغيرها بالتنسيق مع عدد من الجهات التنفيذية ومنظمات المجتمع المدني.

وتفقد نائب المحافظ أعمال القافلة التى تضمنت العيادات الطبية المتنقلة بما تشمله من تخصصات وصيدلية لصرف العلاج بالمجان، وخدمات العيادات البيطرية، وكذلك سيارة خدمات شركة مياه الشرب والصرف الصحي والمكتبة المتنقلة بمكتبة مصر العامة، وخدمات مديرية التضامن الاجتماعي بما تضمنه من عمل كروت خدمات اجتماعية لأهالي علوش.

ونظمت جمعية صناع الحياة معرضا للملابس بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى عرض السلع والمواد الغذائية من خلال السيارة المتنقلة لمديرية التموين بمطروح.

وكذلك تم تفقد سيارة الأحوال المدنية والتعاون مع المجلس القومي للمرأة في عمل بطاقات الرقم القومي لسيدات وأبناء القرية، بالإضافة إلى خدمات سيارة الخدمات المتنقلة للمركز التكنولوجي.

كما تم تفقد الأنشطة التوعوية والدينية من خلال منطقة مطروح الأزهرية ومديرية الأوقاف، والأنشطة التثقيفية للنشء من خلال سيارة مكتبة مصر العامة المتنقلة، كذلك ورش تعليم وعقد اختبارات للحصول على شهادة محو الأمية.

كذلك تم تفقد الأنشطة الرياضية لمديرية الشباب والرياضة، وتفقد مدرسة التعليم الأساسي بالقرية، والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، وكذلك جهود فرع محو الأمية بمطروح في امتحان عدد من أهالي المنطقة.

وأشاد نائب المحافظ بجهود جميع الجهات المشاركة في القافلة، في إطار حرص المحافظة على التواصل المستمر من خلال مبادرة مطروح الخير، وتلبية احتياجات الأهالي في المجالات الخدمية المختلفة بما يحقق التنمية المستدامة ويرفع مستوى الخدمات المقدمة لهم وصولاً إلى جميع القرى بمدن المحافظة.

كما تم عقد لقاء مع الأهالي نقل فيه الدكتور إسلام رجب، نائب المحافظ، تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، لأهالي القرية، مؤكدا الحرص على الاستماع لجميع مطالبه واحتياجاتهم في عدد من القطاعات الخدمية والعمل على تلبيتها وتوفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة لهم.