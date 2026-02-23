قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
قائمة بيراميدز في مواجهة غزل المحلة بالدوري
تعادل إيجابي بين الجونة والمقاولون العرب بالدوري
جمال العدل: الخطيب مش عارف يعمل حاجة في الأهلي
جمال العدل: زيزو مش شبه الزمالك.. وشيكابالا ملوش زي
ترتيب هدافي الدوري بعد فوز الأهلي على سموحه بهدف في الدوري
زيادة الاستثناءات لبعض أنواع البضائع المنقولة بالشاحنات بين لبنان وسوريا
ترامب: أنا من يتخذ القرار بشأن إيران.. وأفضل الاتفاق لأن البديل سيء جدا
حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 24 فبراير 2026 صحيا وعاطفيا ومهنيا
حالة جوية نادرة.. تحذيرات عاجلة من الطقس خلال الساعات المقبلة
موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز على سموحة في الدوري
التعادل الإيجابي يحسم مواجهة طلائع الجيش وكهرباء الإسماعيلية
ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على سموحة بهدف نظيف
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
زوجة اللواء رفعت قمصان: فتّشت سيارة المدرسة يوميًا خوفًا على أبنائي في سنوات الإرهاب

كشفت كريمة سويدان، زوجة اللواء رفعت قمصان، تفاصيل تعارفهما وبداية حياتهما الأسرية، مشيرة إلى أن قصة الارتباط بدأت من خلال علاقة عائلية، حيث تعرّف شقيقه على شقيقتها في إحدى الشركات وتزوجا قبل زواجهما بعامين، لتتوطد بعدها أواصر العلاقة بين الأسرتين.


وأوضحت "كريمة سويدان" خلال حوارها مع الإعلامي نشأت الديهي بفقرة "حبايب الدار"، ضمن برنامج "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "Ten"، مساء الاثنين، أن الحياة لم تكن سهلة، خاصة في ظل طبيعة عمل زوجها في المجال الأمني خلال فترة الثمانينات، التي وصفتها بأنها كانت مرحلة صعبة شهدت أحداث اغتيالات وتوترات أمنية. 


وأضافت أنها كانت تتحمل مسؤولية كبيرة داخل المنزل، وتحاول الموازنة بين متطلبات البيت وظروف عمله التي لم تكن لها مواعيد ثابتة.


وأكدت أنها كانت تتخذ احتياطات يومية لحماية أبنائها، قائلة إنها كانت تفتش سيارة المدرسة بنفسها قبل استقلالهم لها، في ظل المخاوف الأمنية السائدة آنذاك، حرصًا على سلامتهم.


وشددت على أنها تولّت مسؤولية العملية التعليمية كاملة داخل المنزل، موضحة أنه لم يكن هناك مجال لفكرة الدروس الخصوصية، حيث كانت تشرف بنفسها على مذاكرتهم ودروسهم وكل ما يتعلق بمستقبلهم الدراسي.


من جهتها، تحدثت الحفيدة لينا شريف فاروق إسماعيل عن علاقتها بجدها، مؤكدة أنه يتسم بالكرم الدائم، وأنها تعلمت منه أهمية الوقوف إلى جانب الجميع. 


كما أشارت إلى أنها استمدت من جدتها معاني الحنان والحب غير المشروط، مؤكدة أن القيم التي غرسها الأجداد لا تزال حاضرة في حياتهم حتى اليوم.

