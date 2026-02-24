عماد متعب ينتقد توروب بسبب هذا اللاعب

وجّه عماد متعب، مهاجم النادي الأهلي الأسبق، انتقادات قوية لأداء الخط الأمامي للفريق، رغم الفوز الذي حققه الأحمر على سموحة بهدف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

انتقادات مباشرة لكامويش

وخلال ظهوره عبر قناة أون سبورت، تساءل متعب عن الأسباب التي تدفع المدير الفني ييس توروب للاستمرار في منح الفرصة للمهاجم كامويش، مؤكدًا أنه لا يرى الإضافة المنتظرة من اللاعب داخل الملعب.

وأوضح متعب أن المهاجم يفتقد التحرك الجيد، ولا يجيد الاستلام في المساحات، كما لا يستفيد من الكرات العرضية أو العالية، متسائلًا عن المميزات التي قد تظهر في التدريبات ولا تنعكس في المباريات الرسمية.

مطالبة بمنح الفرصة لمحمد شريف

وطالب متعب الجهاز الفني بضرورة منح الفرصة للمهاجم محمد شريف خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن اللاعب يمتلك حافزًا كبيرًا لإثبات نفسه.

وأشار إلى أن شريف يعيش حالة من الرغبة القوية في العودة والتألق، واصفًا إياه بأنه “جعان كورة” ويريد التأكيد على حضوره داخل الفريق، خاصة في ظل تراجع الفاعلية الهجومية.

التوتر وإيقاع اللعب

كما أشار متعب إلى أن استمرار مشاركة كامويش دون نجاح واضح يزيد من توتره داخل الملعب، موضحًا أن بعض اللاعبين قد يتألقون في التدريبات لكنهم لا ينجحون في ترجمة ذلك خلال المباريات، مستشهدًا بتجربة فلافيو أمادو سابقًا.

واختتم متعب تصريحاته بالتأكيد على أن إيقاع الأهلي لا يعجبه في الوقت الحالي، معتبرًا أن الفريق يلعب بهدوء زائد عن الحد، وهو ما يؤثر على الفاعلية الهجومية ويقلل من خطورة الفريق أمام المنافسين