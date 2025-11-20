قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دورة تدريبية على أعمال الحماية المدنية والإطفاء بمطروح

خلال فاعليات الدورة التدريبية
خلال فاعليات الدورة التدريبية
ايمن محمود

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال الدورة التدريبية على أعمال الحماية المدنية والإطفاء والإنقاذ التى نفذها  مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة مطروح بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمطروح و مكتبة مصر العامة ، بمشاركة ممثلين من الجهات التنفيذية بالمحافظة منها (الديوان العام ؛شركة الكهرباء؛شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛مديرية التضامن الاجتماعي ؛مديرية الشباب والرياضة، الهلال الأحمر ،شركة الغاز،مجلس مدينة مرسى مطروح،التربية والتعليم،مجمع المخابز،مصنع الوجبة المدرسية،مصنع تعبئة الغاز.


وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة مطروح  في نشر ثقافة السلامة العامة، وبناء قدرات الفرق التنفيذية، وحماية موارد ومقدرات الدولة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية علي ترشيح أعداد أخري للحصول علي التدريب الكامل لمدة ثلاثة أيام للمرشحين من الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة و ذلك في  إطار توجيهات  رئيس الجمهورية بتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة وربط مراكز السيطرة المتحركة والثابتة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ…


وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن إدارة التدريب بإدارة الحماية المدنية بمطروح قدمت برنامجًا تدريبيًا شاملًا تضمن:شرح نظريات الاشتعال والإطفاء، وأنواع الحرائق، ووسائل المكافحة، واستخدام أجهزة الإطفاء، إضافة إلى تطبيقات عملية على سيناريوهات تدخل حقيقية.،مع التأكيد على تعزيز جهود  التعاون  المتبادل بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة فرق الطوارئ، وإعداد مشروعات لتكوين فرق متطوعين بالمحافظة، بما يساهم في تعزيز سرعة الاستجابة وفعالية إدارة المخاطر.

مطروح محافظة مطروح اخبار المحافظات اخبار محافظة مطروح تدريب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ترشيحاتنا

اطلاق قوافل الخير بالإسكندرية

الإسكندرية تطلق قافلة الخير للأسر الأكثر احتياجًا

ارشيفيه

إصابة 3 أشخاص من عائلة واحدة في حادث تصادم بالدقهلية

تحصين مواشى

الدقهلية: تحصين 230 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد