دورة تدريبية على أعمال الحماية المدنية والإطفاء بمطروح

تابع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أعمال الدورة التدريبية على أعمال الحماية المدنية والإطفاء والإنقاذ التى نفذها مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة مطروح بالتنسيق مع إدارة الحماية المدنية بمطروح و مكتبة مصر العامة ، بمشاركة ممثلين من الجهات التنفيذية بالمحافظة منها (الديوان العام ؛شركة الكهرباء؛شركة مياه الشرب والصرف الصحي؛مديرية التضامن الاجتماعي ؛مديرية الشباب والرياضة، الهلال الأحمر ،شركة الغاز،مجلس مدينة مرسى مطروح،التربية والتعليم،مجمع المخابز،مصنع الوجبة المدرسية،مصنع تعبئة الغاز.



وأكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح استمرار جهود مركز سيطرة الشبكة الوطنية بمحافظة مطروح في نشر ثقافة السلامة العامة، وبناء قدرات الفرق التنفيذية، وحماية موارد ومقدرات الدولة، تنفيذًا لرؤية القيادة السياسية في تطوير منظومة الطوارئ والسلامة العامة على مستوى الجمهورية، كما تم التنسيق مع إدارة الحماية المدنية علي ترشيح أعداد أخري للحصول علي التدريب الكامل لمدة ثلاثة أيام للمرشحين من الجهات الحكومية خلال الفترة القادمة و ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتعزيز منظومة الطوارئ والسلامة العامة وربط مراكز السيطرة المتحركة والثابتة بالشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ…



وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطباخ مدير مركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة أن إدارة التدريب بإدارة الحماية المدنية بمطروح قدمت برنامجًا تدريبيًا شاملًا تضمن:شرح نظريات الاشتعال والإطفاء، وأنواع الحرائق، ووسائل المكافحة، واستخدام أجهزة الإطفاء، إضافة إلى تطبيقات عملية على سيناريوهات تدخل حقيقية.،مع التأكيد على تعزيز جهود التعاون المتبادل بين أجهزة الدولة، ورفع كفاءة فرق الطوارئ، وإعداد مشروعات لتكوين فرق متطوعين بالمحافظة، بما يساهم في تعزيز سرعة الاستجابة وفعالية إدارة المخاطر.