عبدالمنعم سعيد: حماس سبب ما يحدث بالضفة الغربية

أكد الدكتور عبدالمنعم سعيد، المفكر السياسي، أن العلاقات بين مصر والسعودية دائمًا بينها تنسيق، سواء اقتصاديًا أو أمنيًا، وأن تقابل القادة يعني أن هناك شيئًا يحتاج إلى الحديث المباشر.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن السعودية أكبر شريك لمصر في كل الملفات بالبحر الأحمر، ومصر والسعودية حجر الأساس في المنطقة.

أضاف أن المنطقة على وشك حرب بين إيران وأمريكا، وسيكون الأمر زلزالًا، فلابد أن يكون التنسيق كاملًا وملهمًا عن طريق القيادات، موضحًا أن مصر والسعودية وقطر وعُمان لعبوا دورًا كبيرًا جدًا في التفاوض بين إيران وأمريكا، مشيرًا إلى أن المنطقة كلها مثل الجمر.

وتابع: "12 دولة عربية لديهم مشروع كبير جدًا هو 2030، والأصل إننا متأخرون عن دول العالم، ولابد أن نلحق بهم، وإسرائيل في حالة فجر تاريخي".

وذكر أن إسرائيل تتصور أنها تُصفي مع الجميع في هذه المنطقة، ليست فقط إيران بل الدول الصاعدة أيضًا، موضحًا أن إسرائيل تعيش قلقًا بسبب التحالف المصري السعودي.

وأوضح أن سوريا والعراق يعيشان أزمات، والسودان ممزق، وفلسطين تعيش حالة من الانقسامات، ومن ضمن المخاوف أن إسرائيل ستُزيل السلطة الفلسطينية الوطنية، وإسرائيل تحاول السيطرة الكاملة على الضفة الغربية.

ولفت إلى أن حماس مجموعة ميليشيات، وهي السبب في كل ما يحدث في الضفة الغربية، وحماس مجموعة ميليشيات، ومصر تعرضت لضرر من الحوثيين بسبب ما حدث في البحر الأحمر.

وتابع: "لابد من الاستعانة بالمفكرين من أجل توليد أفكار لتجاوز تلك المشكلات وتوعية الرأي العام، ولابد من العمل على عزل نتنياهو داخليًا في إسرائيل، والمسألة هي عملية الحفاظ على البناء الداخلي، وهذا الأمر يحتاج إلى التنسيق العربي، ولابد من قرارات عربية مدروسة لمواجهة مخططات نتنياهو".

وشدد على أن التنسيق العربي والقضاء على التوترات ضروريان في مواجهة إسرائيل، متابعًا: "من الواضح أن ترامب قد يوجه ضربة خفيفة لإيران إذا حصلت، ولن يستطيع أن يُنزل جنودًا داخل إيران".

وأشار إلى أن حزب الله وحماس لن يفهما معنى كلمة الدولة، ولا أعتقد أن مجلس السلام نجح حتى الآن، وأن احتمالية ضرب إيران ترتفع يوميًا.