انخفاض يصل لـ 10 درجات.. مفاجأة فى حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

حذر الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ ، من حالة الطقس خلال الأيام القليلة القادمة ، حيثُ أن هناك ارتفاع فى درجات الحرارة اليوم السبت وغدا الأحد مع انتشار شبورة مائية .

موعد انخفاض درجات الحرارة





وكشف “فهيم” خلال تصريحات له ، عن موعد انخفاض درجات الحرارة ، حيث ستنخفض يوم الإثنين المقبل بمقدار 10 درجات تقريبا

وأضاف “رئيس مركز معلومات تغير المناخ ” أن درجات الحرارة اليوم السبت 22 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 33° نهاراً – 22° ليلاً

شمال الصعيد: 33° نهاراً – 20° ليلاً

جنوب الصعيد: 36° نهاراً – 23° ليلاً

الأحد 23 نوفمبر

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 34° نهاراً – 23° ليلاً

شمال الصعيد: 34° نهاراً – 21° ليلاً

جنوب الصعيد: 37° نهاراً – 24° ليلاً.

ومن جانبها ، توقعت هيئة الأرصاد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء خلال فترات النهار، والعظمى على القاهرة الكبرى غدا 33 درجة مئوية .

وتبقى الشبورة المائية هى الظاهرة المؤثرة صباحاً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية قد تكون كثيفة على بعض الطرق.

حالة الطقس اليوم السبت 22 نوفمبر

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم السبت، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، حار نهارا على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة في أول الليل مائل للبرودة في آخره على أغلب الأنحاء.

وتوقع الخبراء تكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد وعلى مدينتي حلايب وشلاتين قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

وتأتى درجات الحرارة كما يلي….

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 33 19

العاصمة الإدارية 33 17

6 أكتوبر 32 17

بنها 32 18

دمنهور 31 18

وادي النطرون 32 17

كفر الشيخ 31 18

المنصورة 33 18

الزقازيق 33 19

شبين الكوم 32 18

طنطا 32 19

دمياط 29 20

بورسعيد 30 22

الإسماعيلية 34 18

السويس 33 18

العريش 33 17

رفح 31 16

رأس سدر 31 17

نخل 31 14

كاترين 23 10

الطور 29 17

طابا 30 16

شرم الشيخ 32 23

الإسكندرية 29 18

العلمين 28 17

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 28 13

رأس غارب 30 19

الغردقة 31 20

سفاجا 31 19

مرسى علم 32 19

شلاتين 31 21

حلايب 28 22

أبو رماد 29 21

رأس حدربة 28 22

الفيوم 33 18

بني سويف 34 17

المنيا 34 16

أسيوط 34 16

سوهاج 34 17

قنا 35 18

الأقصر 36 18

أسوان 36 19

الوادي الجديد 35 12

أبو سمبل 35 19