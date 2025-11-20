قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عن 97 عاما.. وفاة رئيس الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية في حرب أكتوبر73
وزير الخارجية : مصر ستتخذ كل ما يلزم من إجراءات لحماية أمنها المائي
أخبار التوك شو| الجيش السوداني يحقق تقدماً في كردفان.. أسعار الذهب اليوم
كارثة إنسانية في دارفور.. الأمم المتحدة تدعو لحماية النازحين وإدخال الغذاء
السيدة انتصار السيسي برفقة قرينة رئيس كوريا الجنوبية بالمتحف الكبير |صور
أخبار التكنولوجيا | جوجل تعلن عن ميزة لمشاركة الملفات بين أندرويد وآيفون.. بيربلكستي تطلق متصفح Comet على أجهزة المحمول
فصل الكهرباء عن هذه المناطق والقرى بكفر الشيخ.. اعرف الأماكن والمواعيد
اليونيسف: مصرع ما لا يقل عن 67 طفـ.لًا في غزة منذ بدء وقف إطلاق النار
تامر فرج لـ"صدى البلد": عادل أدهم قدوتي ولا أخشى أدوار الشر | فيديو
ترامب واتهامات الخيانة.. كيف وصل الخطاب السياسي للتلويح بعقوبة الإعدام؟
تفاصيل جديدة في جريمة تقطيع طفل بالصاروخ الكهربائي بالإسماعيلية
الأمم المتحدة: أعداد النازحين من الفاشر تجاوزت 100 ألف شخص منذ نهاية أكتوبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا، ومعتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب والشلاتين) على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

رياح مثيرة للرمال

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

هطول امطار غزيرة ورياح مثيرة للاتربة على المملكة

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 31 16

6 أكتوبر 30 16

بنها 30 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 19

دمياط 31 19

بورسعيد 32 21

الإسماعيلية 32 17

السويس 31 17

العريش 31 16

رفح 30 16

رأس سدر 29 17

نخل 30 14

كاترين 23 10

الطور 29 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 23

الإسكندرية 28 17

العلمين 26 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 24 12

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 18

الشلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 31 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 15

أسيوط 33 15

سوهاج 33 16

قنا 34 17

الأقصر 34 17

أسوان 35 18

الوادي الجديد 33 10

أبو سمبل 33 18

ذروة درجات الحرارة اليوم ورياح مثيرة للأتربة تؤثر على الرؤية

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 24

المدينة 31 18

الرياض 27 17

المنامة 28 21

أبوظبي 31 23

الدوحة 30 21

الكويت 28 14

دمشق 25 08

بيروت 28 22

عمان 26 13

القدس 25 15

غزة 30 19

بغداد 28 11

مسقط 29 22

صنعاء 21 04

الخرطوم 36 24

طرابلس 23 14

تونس 18 08

الجزائر 13 08

الرباط 19 06

رياح مثيرة للأتربة

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 19 01

إسطنبول 23 14

إسلام آباد 24 10

نيودلهي 26 14

جاكرتا 31 24

بكين 15 00

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 09

أثينا 22 19

روما 16 06

باريس 05 02-

مدريد 09 02-

برلين 02 03-

لندن 06 00

مونتريال 04 02-

موسكو 03 02

نيويورك 13 07

واشنطن 14 09

نواكشوط 32 20

أديس أبابا 22 07

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الظواهر الجوية الأرصاد الجوية درجات الحرارة درجات الحرارة في القاهرة درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

محمد رمضان

محمد رمضان: بعد وفاة والدي أصبحت أكثر عقلانية.. وأهدي جائزة أفضل ممثل لروحه

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

ترشيحاتنا

مها الصغير

غدًا.. محاكمة مها الصغير بتهمة انتهاك حقوق الملكية الفكرية

القاضي وائل سعد رفاعي

ننشر السيرة الذاتية لرئيس مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري

المتهمان

من أعلى سطح العقار.. القبض على طفلين تعديا على طلاب مدرسة بالسب| صور

بالصور

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

حملات مكبرة لإزالة تعديات البناء المخالف في الشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

فيديو

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد