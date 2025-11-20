حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الجمعة طقس حار نهارا، ومعتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

ذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص ضعيفة جدا لأمطار خفيفة على مناطق من (حلايب والشلاتين) على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من جنوب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 31 18

العاصمة الإدارية 31 16

6 أكتوبر 30 16

بنها 30 17

دمنهور 29 17

وادي النطرون 30 16

كفر الشيخ 29 17

المنصورة 30 17

الزقازيق 31 18

شبين الكوم 30 17

طنطا 30 19

دمياط 31 19

بورسعيد 32 21

الإسماعيلية 32 17

السويس 31 17

العريش 31 16

رفح 30 16

رأس سدر 29 17

نخل 30 14

كاترين 23 10

الطور 29 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 23

الإسكندرية 28 17

العلمين 26 16

مطروح 26 16

السلوم 25 15

سيوة 24 12

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 18

الشلاتين 31 20

حلايب 28 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 31 17

بني سويف 32 16

المنيا 32 15

أسيوط 33 15

سوهاج 33 16

قنا 34 17

الأقصر 34 17

أسوان 35 18

الوادي الجديد 33 10

أبو سمبل 33 18

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 34 24

المدينة 31 18

الرياض 27 17

المنامة 28 21

أبوظبي 31 23

الدوحة 30 21

الكويت 28 14

دمشق 25 08

بيروت 28 22

عمان 26 13

القدس 25 15

غزة 30 19

بغداد 28 11

مسقط 29 22

صنعاء 21 04

الخرطوم 36 24

طرابلس 23 14

تونس 18 08

الجزائر 13 08

الرباط 19 06

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 19 01

إسطنبول 23 14

إسلام آباد 24 10

نيودلهي 26 14

جاكرتا 31 24

بكين 15 00

كوالالمبور 32 24

طوكيو 16 09

أثينا 22 19

روما 16 06

باريس 05 02-

مدريد 09 02-

برلين 02 03-

لندن 06 00

مونتريال 04 02-

موسكو 03 02

نيويورك 13 07

واشنطن 14 09

نواكشوط 32 20

أديس أبابا 22 07