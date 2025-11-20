حالة الطقس غدًا الجمعة.. ظاهرة خطيرة وتحذير عاجل من الأرصاد

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن حالة الطقس يوم غد الجمعة 21 نوفمبر ستشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد، في ظل أجواء خريفية متقلبة بين باردة في الصباح الباكر وحارة نسبيًا خلال ساعات النهار، مع ظهور ظاهرة جوية خطيرة تستدعي الحذر على الطرق.

وتؤكد الهيئة أن حالة الطقس تتسم بعدم الاستقرار في فترات مختلفة من اليوم، خاصة مع بدء ساعات الصباح الأولى التي تشهد تغيرات متسارعة في نسب الرطوبة ودرجات الحرارة.



حالة الطقس ودرجات الحرارة غدا

توضح الخرائط الجوية أن حالة الطقس غدًا ستكون مائلة للبرودة في الصباح الباكر، ثم تتحول إلى مائلة للحرارة على مناطق الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومحافظات شمال البلاد، بينما تسود أجواء حارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد خلال ساعات النهار.



وتؤكد الهيئة أن سبب هذا الارتفاع يعود إلى تأثر البلاد بكتلة هوائية قادمة من الشرق، تدفع بتيارات دافئة نحو معظم المناطق، مما يؤدي إلى صعود درجات الحرارة بمعدل يتراوح بين درجتين إلى ثلاث درجات.

وتضيف الهيئة أن الجو سيصبح معتدل الحرارة في أول الليل، إلا أنه سيميل للبرودة مع تقدم ساعات الليل، وهو ما يعيد التأكيد على ضرورة الحذر أثناء الخروج في الفترات المتأخرة، خصوصًا لكبار السن ومرضى الجهاز التنفسي الذين قد يتأثرون بالتقلبات الحرارية المفاجئة.

ظاهرة خطيرة صباحًا.. شبورة كثيفة

تشهد حالة الطقس صباح غد الجمعة ظاهرة خطيرة تتمثل في تكون شبورة مائية كثيفة تمتد من الساعة الرابعة صباحًا وحتى التاسعة، وتؤثر على عدد من الطرق الحيوية المؤدية من وإلى شمال البلاد والقاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتؤكد الهيئة أن الشبورة قد تصل إلى حد الضباب على بعض الطرق، مما يؤدي إلى انخفاض كبير في مستوى الرؤية الأفقية، وهو ما يستوجب التزام السائقين بالسرعات الآمنة وترك مسافات كافية بين المركبات.

تشير التوقعات إلى أن هذه الشبورة ناتجة عن ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل، مع سكون حركة الرياح وانخفاض درجات الحرارة في الفترة من بعد منتصف الليل وحتى ساعات الصباح الباكر، وهي عوامل تساهم في كثافة الشبورة وصعوبة تبديدها سريعًا.

فرص أمطار خفيفة في بعض المناطق

وفيما يتعلق بتقلبات الأمطار ضمن حالة الطقس المتوقعة، تشير الأرصاد الجوية إلى وجود فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة، وذلك نتيجة تأثر تلك المناطق بامتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا.

وتوضح الهيئة أن هذه الأمطار ستكون خفيفة وغير مؤثرة، لكنها تظل ضمن سيناريوهات الطقس التي تستدعي المتابعة، خاصة في المناطق الساحلية والحدودية.

كما تتوقع الهيئة ظهور بعض السحب المنخفضة على مناطق من القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف غير مؤثر على حالة الطرق أو حركة المرور، لكنه يظل مؤشرًا على استمرار حالة التقلبات الجوية التي تميز هذا الوقت من العام.



تفاصيل درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وفي إطار متابعة تطورات حالة الطقس، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية قائمة درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا على مختلف المدن والمحافظات، وجاءت كالتالي:

الطقس فى القاهرة

العظمى 31 درجة

الصغرى 18 درجة

الطقس فى الإسكندرية

العظمى 28 درجة

الصغرى 17 درجة

الطقس فى مطروح

العظمى 26 درجة

الصغرى 16 درجة

الطقس فى سوهاج

العظمى 33 درجة

الصغرى 16 درجة

الطقس فى قنا

العظمى 34 درجة

الصغرى 17 درجة

الطقس فى أسوان

العظمى 35 درجة

الصغرى 18 درجة

تحذيرات الأرصاد للمواطنين

تشدد الهيئة العامة للأرصاد الجوية على ضرورة توخي الحذر خلال فترات الشبورة الكثيفة التي تعد من أبرز التهديدات على الطرق خلال هذه الفترة من العام.

وتدعو الهيئة السائقين إلى الالتزام بالقيادة الهادئة وتجنب تخطي السيارات الأخرى في الأوقات التي تنخفض فيها الرؤية بشكل كبير.

كما تنصح بارتداء الملابس المناسبة التي تتماشى مع الفارق الكبير بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً.

كما تشير الهيئة إلى أن استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال النهار ضمن حالة الطقس الحالية يستدعي تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة في محافظات جنوب البلاد التي تسجل درجات حرارة مرتفعة نسبيًا.