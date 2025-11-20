قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
إضاءة برج نانجينغ أحد أبرز رموز العمارة الصينية التقليدية باسم محافظة الجيزة
خالد النبوى يوجه رسالة لحسين فهمي بعد تكريمه بمهرجان القاهرة السينمائي
عم الولاد | ضبط المتهمين بإصابة أب وأبنائه الثلاثة بطلقات نارية في صلاة الجمعة بقنا
رابطة البريميرليج تعلن موعد انطلاق موسم 2026/27 وتوضح تأثير كأس العالم 2026
مدير التعاقدات حسم الجدل.. هل ينتقل وسام أبو علي إلى بيراميدز؟
وزير السياحة: 1.5 مليون سائح ألماني يزورون مصر خلال أكتوبر الماضي
الأرصاد تحذر من ظاهرة خطيرة على الطرق خلال الساعات المقبلة
أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة
أصل الحكاية

الأطفال وتقلبات الطقس وضعف المناعة.. أهم الأطعمة لوقايتهم من الأمراض
ولاء خنيزي

مع تغيّر الطقس في الوقت الحالي يصبح الأطفال أكثر عرضة للعدوى والأمراض الموسمية وما يصاحبها من أعراض مزعجة مثل السعال المستمر وانخفاض الشهية والرشح والزكام ويعود ذلك غالبًا إلى ضعف المناعة في هذه المرحلة العمرية مقارنة بالبالغين إضافة إلى ذهابهم إلى المدرسة التي تُعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والميكروبات، واختيار الأطعمة المناسبة يسهم في تقوية المناعة وفقًا لما أوضحه موقع فود إن دي تي في.

الحمضيات مصدرٌ أساسي لفيتامين سي

 الفاكهة الحمضية مثل البرتقال والليمون من أهم الداعمين للمناعة إذ يساعد فيتامين سى خلايا الدم البيضاء على أداء وظائفها بكفاءة كما يعزز قدرة الجسم على امتصاص الحديد من العدس والخضروات الورقية وتزداد أهمية هذه الفاكهة خلال الأيام الباردة أو الفترات المتقلبة خاصة بعد عودة الأطفال من المدرسة لما لها من دور في دعم المناعة ومقاومة نزلات البرد.

الزبادي والبروبيوتيك لصحة الأمعاء

يشكل الجهاز الهضمي نحو سبعين بالمئة من منظومة المناعة وعند الإصابة بالعدوى الموسمية يصبح الهضم أبطأ مما يجعل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي عاملًا مهمًا في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء وتعزيز المناعة ويمكن استبدال المشروبات المُحلاة الجاهزة بكوب من الزبادي مع الموز أو لمسة من العسل لتحسين صحة الطفل ودعم جهازه المناعي.

الحليب الذهبي ودور الكركمين

يتميز الكركم باحتوائه على مركب الكركمين ذي الخواص المضادة للالتهابات والأكسدة وعند مزجه مع الحليب الدافئ ورشة من الفلفل الأسود يزداد امتصاصه ويمنح الجسم فائدة أكبر ويساعد هذا المشروب على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف آثار التعب بعد يوم دراسي طويل كما يدعم عملية تنظيف الجسم أثناء النوم.

البيض بروتينٌ كامل لبناء الدفاعات

يحتاج الجسم في إنتاج الأجسام المضادة إلى البروتين ويُعتبر البيض مصدرًا مثاليًا له كما يوفر فيتامين ب١٢ للطاقة وفيتامين د للعظام وعناصر مهمة مثل السيلينيوم للمناعة وفي الأيام التي تنخفض فيها شهية الطفل يمكن للبيض بأنواعه المختلفة أن يقدم وجبة غنية ومتوازنة دون عناء.

الخضراوات الموسمية وتعزيز الطاقة

الخضراوات الموسمية مثل السبانخ من أكثر الأطعمة فائدة في ظل تغيرات الطقس لما تحتويه من حمض الفوليك والحديد ومضادات الأكسدة وتساعد هذه المكونات على بناء خلايا الدم الحمراء وتخفيف الشعور بالتعب لدى الأطفال ودعم قدرتهم على مقاومة العدوى.

الزنجبيل والريحان لحماية الجهاز التنفسي

يُسهم الزنجبيل في تعزيز الدورة الدموية ومحاربة الميكروبات بينما يعمل الريحان على تهدئة الالتهاب وتنظيف الممرات الأنفية ويعتبر مشروب الزنجبيل والريحان الدافئ المُحلى قليلًا بالعسل خيارًا مفيدًا للأطفال فوق عام واحد إذ يمنحهم دعمًا مهمًا لاستقرار الجهاز المناعي.

الفواكه المجففة والمكسرات دعامةٌ قوية للمناعة

تمنح الفواكه المجففة والمكسرات الطفل وجبة خفيفة مغذية وغنية بالمكونات الداعمة للمناعة فيوفر اللوز فيتامين هـ الذي يحافظ على نشاط الخلايا المناعية بينما يقدم الجوز دهون أوميجا 3 التي تقلل الالتهابات وتدعم صحة الدماغ ويمكن استبدال الحلويات بعد المدرسة بحفنة صغيرة من اللوز والجوز والزبيب مع الشوفان بالحليب لمنح الطفل طاقة أطول خلال ساعات الدراسة.

الأطفال تقلبات الطقس الطقس ضعف المناعة المناعة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين

حكم حرق ملابس المتوفى قبل الأربعين.. مفتى الجمهورية يجيب

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

محمد بن أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي

اليماحي يرحّب باعتماد الأمم المتحدة قرارات داعمة لفلسطين بأغلبية ساحقة

السفارة الفرنسية في مالي

فرنسا تخفض عدد موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين في مالي

الرئيس الأوكراني فلودومير زيلينسكي

اتصال بين زيلينسكي ونائب ترامب لبحث خطة وقف الحرب الأوكرانية

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

