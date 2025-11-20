الأطفال وتقلبات الطقس وضعف المناعة.. أهم الأطعمة لوقايتهم من الأمراض

مع تغيّر الطقس في الوقت الحالي يصبح الأطفال أكثر عرضة للعدوى والأمراض الموسمية وما يصاحبها من أعراض مزعجة مثل السعال المستمر وانخفاض الشهية والرشح والزكام ويعود ذلك غالبًا إلى ضعف المناعة في هذه المرحلة العمرية مقارنة بالبالغين إضافة إلى ذهابهم إلى المدرسة التي تُعد بيئة خصبة لانتشار الفيروسات والميكروبات، واختيار الأطعمة المناسبة يسهم في تقوية المناعة وفقًا لما أوضحه موقع فود إن دي تي في.

الحمضيات مصدرٌ أساسي لفيتامين سي

الفاكهة الحمضية مثل البرتقال والليمون من أهم الداعمين للمناعة إذ يساعد فيتامين سى خلايا الدم البيضاء على أداء وظائفها بكفاءة كما يعزز قدرة الجسم على امتصاص الحديد من العدس والخضروات الورقية وتزداد أهمية هذه الفاكهة خلال الأيام الباردة أو الفترات المتقلبة خاصة بعد عودة الأطفال من المدرسة لما لها من دور في دعم المناعة ومقاومة نزلات البرد.

الزبادي والبروبيوتيك لصحة الأمعاء

يشكل الجهاز الهضمي نحو سبعين بالمئة من منظومة المناعة وعند الإصابة بالعدوى الموسمية يصبح الهضم أبطأ مما يجعل البروبيوتيك الموجودة في الزبادي عاملًا مهمًا في الحفاظ على توازن بكتيريا الأمعاء وتعزيز المناعة ويمكن استبدال المشروبات المُحلاة الجاهزة بكوب من الزبادي مع الموز أو لمسة من العسل لتحسين صحة الطفل ودعم جهازه المناعي.

الحليب الذهبي ودور الكركمين

يتميز الكركم باحتوائه على مركب الكركمين ذي الخواص المضادة للالتهابات والأكسدة وعند مزجه مع الحليب الدافئ ورشة من الفلفل الأسود يزداد امتصاصه ويمنح الجسم فائدة أكبر ويساعد هذا المشروب على تهدئة التهاب الحلق وتخفيف آثار التعب بعد يوم دراسي طويل كما يدعم عملية تنظيف الجسم أثناء النوم.

البيض بروتينٌ كامل لبناء الدفاعات

يحتاج الجسم في إنتاج الأجسام المضادة إلى البروتين ويُعتبر البيض مصدرًا مثاليًا له كما يوفر فيتامين ب١٢ للطاقة وفيتامين د للعظام وعناصر مهمة مثل السيلينيوم للمناعة وفي الأيام التي تنخفض فيها شهية الطفل يمكن للبيض بأنواعه المختلفة أن يقدم وجبة غنية ومتوازنة دون عناء.

الخضراوات الموسمية وتعزيز الطاقة

الخضراوات الموسمية مثل السبانخ من أكثر الأطعمة فائدة في ظل تغيرات الطقس لما تحتويه من حمض الفوليك والحديد ومضادات الأكسدة وتساعد هذه المكونات على بناء خلايا الدم الحمراء وتخفيف الشعور بالتعب لدى الأطفال ودعم قدرتهم على مقاومة العدوى.

الزنجبيل والريحان لحماية الجهاز التنفسي

يُسهم الزنجبيل في تعزيز الدورة الدموية ومحاربة الميكروبات بينما يعمل الريحان على تهدئة الالتهاب وتنظيف الممرات الأنفية ويعتبر مشروب الزنجبيل والريحان الدافئ المُحلى قليلًا بالعسل خيارًا مفيدًا للأطفال فوق عام واحد إذ يمنحهم دعمًا مهمًا لاستقرار الجهاز المناعي.

الفواكه المجففة والمكسرات دعامةٌ قوية للمناعة

تمنح الفواكه المجففة والمكسرات الطفل وجبة خفيفة مغذية وغنية بالمكونات الداعمة للمناعة فيوفر اللوز فيتامين هـ الذي يحافظ على نشاط الخلايا المناعية بينما يقدم الجوز دهون أوميجا 3 التي تقلل الالتهابات وتدعم صحة الدماغ ويمكن استبدال الحلويات بعد المدرسة بحفنة صغيرة من اللوز والجوز والزبيب مع الشوفان بالحليب لمنح الطفل طاقة أطول خلال ساعات الدراسة.