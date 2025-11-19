ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غد

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الخميس، نهارا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، بينما يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وأضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتى حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

وذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5. متر واتجاه الرياح شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 28 16

بنها 28 17

دمنهور 27 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 17

بورسعيد 28 19

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 29 16

رفح 28 15

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 22 10

الطور 28 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 27 17

العلمين 25 16

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 24 11

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 18

الشلاتين 30 20

حلايب 27 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 28 12

أسيوط 28 12

سوهاج 30 16

قنا 31 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 32 18

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي :

المدينة العظمى الصغرى

مكة 32 22

المدينة 32 19

الرياض 27 18

المنامة 28 23

أبوظبي 31 22

الدوحة 30 24

الكويت 28 16

دمشق 21 08

بيروت 25 21

عمان 22 12

القدس 21 15

غزة 26 21

بغداد 26 13

مسقط 29 23

صنعاء 22 05

الخرطوم 36 23

طرابلس 26 19

تونس 21 12

الجزائر 19 11

الرباط 20 10

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

المدينة العظمى الصغرى

أنقرة 17 01-

إسطنبول 21 14

إسلام آباد 23 10

نيودلهي 24 13

جاكرتا 31 25

بكين 1 03

كوالالمبور 31 24

طوكيو 16 07

أثينا 22 17

روما 18 10

باريس 07 02

مدريد 12 02

برلين 05 02

لندن 06 01

مونتريال 01 01-

موسكو 03 01-

نيويورك 09 05

واشنطن 11 06

نواكشوط 33 20

أديس أبابا 23 08