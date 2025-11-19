قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل من حق الزوج منع زوجته من التعليم؟.. حسام موافي يجيب
ترامب يكشف آخر موعد للرد الأوكراني على خطة السلام
آخر تحديث لسعر الدولار مساء اليوم 21-11-2025
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في حادث بأسيوط
حكم الزكاة على المال المحجوز لبناء منزل سكني.. الإفتاء توضح
أندية الدوري الإنجليزي تعتمد قانونين ماليين جديدين وتعارض مقترح حد الإنفاق
في أكثر من 14 محافظة.. وزارة العمل تعلن عن عدد ضخم من الوظائف
ضغوط متزايدة على كندا لتأمين الوقود النووي | اعرف السبب
انتخابات مجلس النواب 2025 .. ضوابط نزاهة عملية الفرز وحق الاعتراض للمترشحين
سعر العملات الأجنبية والعربية مساء اليوم الجمعة 21-11-2025
بالإنفوجراف .. أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع
صدمة في تل أبيب.. تهديدات علنية باغتيال علماء إسرائيليين مقابل أموال طائلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه الأماكن
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تتوقع سقوط أمطار في هذه الأماكن
عبد الفتاح تركي

حالة الطقس غدا .. توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدًا الخميس، نهارًا طقس مائل للحرارة على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد، في حين يسود ليلا طقس معتدل في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

أضاف الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحًا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء على بعض الطرق، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب والشلاتين على فترات متقطعة.

واقرأ أيضًا:

الأرصاد تعلن حالة الطقس اليوم وتحذر من برد شديد على منطقتين في مصر

حالة البحر المتوسط

ذكر الخبراء أن حالة البحر المتوسط من المتوقع أن تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5 متر، واتجاه الرياح: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج من 1 إلى 1.5. متر واتجاه الرياح: شمالية غربية إلى جنوبية شرقية.

حالة الطقس

درجات الحرارة في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 29 18

العاصمة الإدارية 29 16

6 أكتوبر 28 16

بنها 28 17

دمنهور 27 17

وادى النطرون 28 16

كفر الشيخ 27 17

المنصورة 28 17

الزقازيق 29 18

شبين الكوم 28 17

طنطا 28 17

دمياط 27 17

بورسعيد 28 19

الإسماعيلية 29 16

السويس 28 16

العريش 29 16

رفح 28 15

رأس سدر 28 17

نخل 29 14

كاترين 22 10

الطور 28 18

طابا 29 16

شرم الشيخ 30 19

الإسكندرية 27 17

العلمين 25 16

مطروح 24 16

السلوم 24 15

سيوة 24 11

حالة الطقس اليوم - سقوط أمطار

رأس غارب 28 18

الغردقة 29 19

سفاجا 29 18

مرسى علم 29 18

الشلاتين 30 20

حلايب 27 22

أبو رماد 28 21

رأس حدربة 27 22

الفيوم 29 15

بني سويف 29 15

المنيا 28 12

أسيوط 28 12

سوهاج 30 16

قنا 31 17

الأقصر 32 17

أسوان 33 19

الوادي الجديد 28 10

أبوسمبل 32 18

حالة الطقس اليوم وتحذير الأرصاد من نوة قاسم

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة 32 22

المدينة 32 19

الرياض 27 18

المنامة 28 23

أبوظبي 31 22

الدوحة 30 24

الكويت 28 16

دمشق 21 08

بيروت 25 21

عمان 22 12

القدس 21 15

غزة 26 21

بغداد 26 13

مسقط 29 23

صنعاء 22 05

الخرطوم 36 23

طرابلس 26 19

تونس 21 12

الجزائر 19 11

الرباط 20 10

الطقس السئ

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 17 01-

إسطنبول 21 14

إسلام آباد 23 10

نيودلهي 24 13

جاكرتا 31 25

بكين 1 03

كوالالمبور 31 24

طوكيو 16 07

أثينا 22 17

روما 18 10

باريس 07 02

مدريد 12 02

برلين 05 02

لندن 06 01

مونتريال 01 01-

موسكو 03 01-

نيويورك 09 05

واشنطن 11 06

نواكشوط 33 20

أديس أبابا 23 08

الطقس حالة الطقس حالة الطقس غدا الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سيارة بديلة للتوك توك

أكثر أمانا وحضارية.. بدء تطبيق منظومة المركبات البديلة للتوك توك بالجيزة

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهؤلاء.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

زيادة المعاشات 20% رسميًا لهذه الفئات.. تفاصيل قرار التأمينات الاجتماعية الجديد

المترو

كان بيهزر مع صديقه.. مصرع شاب تحت عجلات المترو بعزبة النخل

المتهمون

بعيدا عن الكاميرات.. ننشر صور مسرح جريمة خدش براءة صغار مدرسة دولية بالسلام

المتهمون الثلاثة

تفاصيل جريمة خدش براءة 5 صغار بمدرسة دولية بالسلام.. وقرارات عاجلة

صواريخ كينجال

أغنية تهزم صاروخ بوتين .. سلاح روسي بـ7.7 مليون جنيه إسترليني يسقط بنغمة ساخرة

ارشيفية

الطرق البديلة بعد الغلق الكلي لامتداد محور 26 يوليو

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الجمعة 21 نوفمبر 2025 في مصر

ترشيحاتنا

جامعة حلوان

حلوان تطلق مسابقة "جامعة بلا فساد" لتعزيز الوعي الطلابي

وزير التعليم العالي والبحث العلمي

فتح باب التقديم لبرنامج «التميز في العلوم التطبيقية والابتكار»

وزير السياحة والآثار

وزير الآثار: منتجاتنا تمنح السائح تجربة متكاملة من السياحة الثقافية

بالصور

أخطاء شائعة في قياس ضغط الدم.. تؤدي لتشخيص خاطئ وعلاج غير ضروري

نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة
نصائح لتجنب قراءة ضغط الدم بطريقة خاطئة

بعد زيادة تراخيصها.. 5 أسباب وراء توجه المصريين للسيارات الكهربائية

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

الكونجرس الأمريكي يشن هجومًا على شركات السيارات بسبب رفع الأسعار

الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي
الكونجرس الأمريكي

أكبر دولة سكانًا في العالم تتجه لحظر سيارات البنزين الفاخرة

سيارات البنزين
سيارات البنزين
سيارات البنزين

فيديو

دماغ صناعية حقيقية

من الخيال للواقع .. علماء ينجحون في بناء نسيج دماغي بدون مواد حيوانية

معرض إيديكس 2025

القوات المسلحة تنشر برومو لمعرض إيديكس 2025 للصناعات الدفاعية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: الرئيس السيسي ينتصر لإرادة الشعب.. التدخل في اختيار ممثلينا خط أحمر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: الشتاء واكتئاب حواء الموسمي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: رسالة دولة لا تساوم على إرادة شعبها

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرغبة التي تبهت .. هل المشكلة جسدية أم نفسية ام مشاعر متراكمة ؟

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بيت الديناميت A House of Dynamite

المزيد