خالد طلعت يسخر من تصريحات ييس توروب بشأن يوسف بلعمري
الأهلي يتقدم على سموحة بهدف مروان عثمان في الشوط الأول بدوري نايل
الكشف عن المدير الفني الجديد لـ تورينو الإيطالي
ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة
مسئول أمريكي: محادثات مع روسيا والصين لبحث اتفاق متعدد للحد من الأسلحة النووية
مهيب عبد الهادي: عودة القميص رقم 21 لغرفة ملابس الأهلي
الرئيس السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب زيارة أخوية للمملكة العربية السعودية
الفتوى والتشريع: يجوز للقاضي إذا حكم بجناية مصادرة الأشياء المتحصلة من الجريمة
بعد انتهاء المقلب.. رامز جلال بفيديو مع زيزو: الصلح خير والأهلي في دمي
مفاجأة دبلوماسية.. طهران تقدم مسودة اتفاق شاملة لواشنطن قبل لقاء جنيف
دينا: بلاغ ضدي كل ربع ساعة.. وأكاديمية الرقص مش بتحرض على الفسق والفجور
هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

خد سكرين فورا.. عقوبات التهديد والابتزاز عبر واتساب وماسنجر في القانون المصري

عبد الرحمن سرحان

في ظل تزايد جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني عبر تطبيقات المراسلة مثل «واتساب» و«ماسنجر»، شدد القانون على عقوبات رادعة لحماية الخصوصية وصون الشرف والاعتبار، سواء تم الفعل عبر الرسائل النصية أو الصور أو المقاطع المصورة أو أي وسيلة تقنية أخرى.

الحبس والغرامة وفق قانون جرائم تقنية المعلومات

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري في المادة 25 على معاقبة كل من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة، أو ينشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية الغير، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة 26 على الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام وسيلة تقنية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يمس الشرف والاعتبار.

السب والقذف عبر الإنترنت

تضمن قانون العقوبات المصري عدة مواد تعاقب على السب والقذف الإلكتروني، منها المواد 166 مكرر و306 و306 مكرر (أ) و(ب) و308 و308 مكرر.

المادة 166 مكرر: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 جنيه لمن يتسبب عمدًا في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المادة 306: غرامة من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لكل سب يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار.

المادة 306 مكرر (أ): الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية عبر وسائل الاتصالات، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه حال التكرار والملاحقة.

التهديد والابتزاز الإلكتروني

يُعرَّف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات خاصة مقابل مبالغ مالية أو تنفيذ أعمال غير مشروعة. وغالبًا ما يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ومنصات المحادثة المختلفة.

المادة 308 من قانون العقوبات تقرر عقوبات مشددة عند ثبوت التهديد أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي.
وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أموال، بينما قد تصل إلى 3 سنوات إذا لم يقترن بطلب مادي.

الواتساب الماسنجر قانون تقنية المعلومات مكافحه جرائم الانترنت البرلمان

وزير التربية والتعليم

هل قررت التعليم تعطيل الدراسة غداً في المدارس لسوء الأحوال الجوية؟|توضيح عاجل

غرامة مالية

التعليم تحسم مصير الغياب بالمدارس في رمضان.. وهذه عقوبة المخالفين

سعر الذهب

400 جنيه| قفزة كبيرة في سعر الذهب عيار 21 الآن

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: 6 محافظات تحت تأثير السحب الرعدية الممطرة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين وآخر موعد لصرفها؟

الاهلي

الموت يفجع نجم الأهلي السابق

إسرائيل تدرس إخلاء سفاراتها وترفع التأهب عالميا وتستدعي مسؤولين سابقين

عيد الفطر

أول يوم الجمعة ولا السبت؟.. موعد عيد الفطر 2026 فلكيا

الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان

البرهان: مستمرون في معركة الكرامة حتى دحر الميليشيا الإرهابية المتمردة

السودان

ردا على مستشار البيت الأبيض.. السودان يرفض أي مقترحات لاتراعي مصالح البلاد

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

تراجع أسهم شركات الأمن السيبراني بالسوق الأمريكية مع مخاوف من تهديد الذكاء الاصطناعي

ماذا تفعل عند انفجار إطار السيارة أثناء القيادة؟ .. نصائح هامة

انفجار إطار السيارة

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟ الحقيقة من منظور علمي

هل يمكن تناول الكنافة لمرضى مقاومة الإنسولين؟

أقل من 665 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات سيدان صينية ‏

سيارات سيدان صينية ‏

إفراج.. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع أحمد عبدالحميد

عمرو سعد

رانيا محمود ياسين

من الساعة 3 في المطبخ.. رانيا محمود ياسين تكشف عن طقوسها في رمضان

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تخصيب الخيال

عادل القليعي

عادل القليعي يكتب: رمضان" دعوة للعمل" لا للنوم.!

وائل الغول

وائل الغول يكتب: أصابع على الزناد.. هل تتهيأ إسرائيل لحرب متعددة الجبهات؟

د.عبد الرحمن النحوي

د.عبد الرحمن النحوي يكتب: علَّمتنِي مصر

سيد الضبع

سيد الضبع يكتـب: أزمـة أخـلاق

