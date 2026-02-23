خد سكرين فورا.. عقوبات التهديد والابتزاز عبر واتساب وماسنجر في القانون المصري

في ظل تزايد جرائم التهديد والابتزاز الإلكتروني عبر تطبيقات المراسلة مثل «واتساب» و«ماسنجر»، شدد القانون على عقوبات رادعة لحماية الخصوصية وصون الشرف والاعتبار، سواء تم الفعل عبر الرسائل النصية أو الصور أو المقاطع المصورة أو أي وسيلة تقنية أخرى.

الحبس والغرامة وفق قانون جرائم تقنية المعلومات

نص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المصري في المادة 25 على معاقبة كل من يعتدي على القيم الأسرية أو ينتهك حرمة الحياة الخاصة، أو يرسل رسائل إلكترونية مكثفة دون موافقة، أو ينشر معلومات أو صورًا تنتهك خصوصية الغير، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة من 50 ألفًا إلى 100 ألف جنيه، أو بإحدى العقوبتين.

كما نصت المادة 26 على الحبس من سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة من 100 ألف إلى 300 ألف جنيه، لكل من تعمد استخدام وسيلة تقنية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب أو يمس الشرف والاعتبار.

السب والقذف عبر الإنترنت

تضمن قانون العقوبات المصري عدة مواد تعاقب على السب والقذف الإلكتروني، منها المواد 166 مكرر و306 و306 مكرر (أ) و(ب) و308 و308 مكرر.

المادة 166 مكرر: الحبس مدة لا تجاوز سنة وغرامة لا تزيد على 100 جنيه لمن يتسبب عمدًا في إزعاج الغير بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات.

المادة 306: غرامة من 2000 إلى 10 آلاف جنيه لكل سب يتضمن خدشًا للشرف أو الاعتبار.

المادة 306 مكرر (أ): الحبس من سنتين إلى 4 سنوات لكل من يتعرض للغير بإيحاءات أو تلميحات جنسية عبر وسائل الاتصالات، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات وغرامة من 200 إلى 300 ألف جنيه حال التكرار والملاحقة.

التهديد والابتزاز الإلكتروني

يُعرَّف الابتزاز الإلكتروني بأنه تهديد الضحية بنشر صور أو معلومات خاصة مقابل مبالغ مالية أو تنفيذ أعمال غير مشروعة. وغالبًا ما يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وإنستجرام ومنصات المحادثة المختلفة.

المادة 308 من قانون العقوبات تقرر عقوبات مشددة عند ثبوت التهديد أو الابتزاز عبر الوسائل الإلكترونية.

كما نصت المادة 327 من قانون العقوبات على أن كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال، أو بإفشاء أمور مخلة بالشرف، يُعاقب بالسجن، وتكون العقوبة الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي.

وتصل العقوبة إلى الحبس لمدة قد تبلغ 7 سنوات إذا كان التهديد مصحوبًا بطلب أموال، بينما قد تصل إلى 3 سنوات إذا لم يقترن بطلب مادي.