خريطة الأرصاد تتغير والمرتفع الجوي يعود للمشهد.. درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة اعتباراً من الجمعة 21 نوفمبر حتى الثلاثاء 25 نوفمبر 2025.

وتوقعت هيئة الأرصاد استمرار الارتفاع التدرجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما تشهد هذه الفترة شبورة مائية من (4 : 9 صباحاً على الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء وشمال الصعيد قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات الجمهورية

القاهرة الكبرى

القاهرة: الصغرى 17 والعظمى 28

العاصمة الإدارية: الصغرى 15 والعظمى 29

6 أكتوبر: الصغرى 15 والعظمى 27

بنها: الصغرى 17 والعظمى 27

الوجه البحري والدلتا

دمنهور: الصغرى 16 والعظمى 25

وادى النطرون: الصغرى 17 والعظمى 28

كفر الشيخ: الصغرى 16 والعظمى 26

المنصورة: الصغرى 16 والعظمى 27

الزقازيق: الصغرى 17 والعظمى 28

شبين الكوم: الصغرى 16 والعظمى 27

طنطا: الصغرى 16 والعظمى 27

السواحل الشمالية

دمياط: الصغرى 16 والعظمى 26

بورسعيد: الصغرى 18 والعظمى 27

الإسكندرية: الصغرى 17 والعظمى 28

العلمين: الصغرى 16 والعظمى 24

مطروح: الصغرى 16 والعظمى 24

السلوم: الصغرى 17 والعظمى 24

سيوة: الصغرى 11 والعظمى 24

مدن القناة وشمال سيناء

الإسماعيلية: الصغرى 15 والعظمى 29

السويس: الصغرى 16 والعظمى 28

العريش: الصغرى 15 والعظمى 29

رفح: الصغرى 14 والعظمى 28

جنوب سيناء

رأس سدر: الصغرى 17 والعظمى 29

نخل: الصغرى 12 والعظمى 26

سانت كاترين: الصغرى 08 والعظمى 22

الطور: الصغرى 15 والعظمى 27

طابا: الصغرى 14 والعظمى 27

شرم الشيخ: الصغرى 20 والعظمى 29

مدن البحر الأحمر

الغردقة: الصغرى 18 والعظمى 28

مرسى علم: الصغرى 19 والعظمى 29

شلاتين: الصغرى 20 والعظمى 30

حلايب: الصغرى 22 والعظمى 27

أبو رماد: الصغرى 20 والعظمى 28

رأس حدربة: الصغرى 21 والعظمى 27

شمال الصعيد

الفيوم: الصغرى 15 والعظمى 28

بنى سويف: الصغرى 15 والعظمى 28

المنيا: الصغرى 14 والعظمى 28

جنوب الصعيد

أسيوط: الصغرى 13 والعظمى 28

سوهاج: الصغرى 14 والعظمى 29

قنا: الصغرى 14 والعظمى 29

الأقصر: الصغرى 15 والعظمى 29

أسوان: الصغرى 16 والعظمى 29

الوادي الجديد: الصغرى 12 والعظمى 27

أبو سمبل: الصغرى 16 والعظمى 28