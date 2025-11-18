قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شاب وإصابة آخرين بطلقات نارية أمام عزبة البوصة بقنا
أسعار العملات الأجنبية في مصر اليوم الثلاثاء 18 نوفمبر 2025
بريطانيا تخطط للتوقف عن استيراد اليورانيوم الروسي بحلول عام 2028
3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات
بعد هبوط سعر الكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 18-11-2025
عمره ما هيحصل.. إلهام عبد البديع ترد على أنباء اعتزالها بالسرايا الصفرا
ترامب: سيكون لدينا من 20 إلى 21 تريليون دولار استثمارات خلال عام واحد
مسلسل كارثة طبيعية يثير الجدل القانوني| هل يجيز القانون فصل الأم أثناء إجازة الوضع؟ ومحكمة استئناف الإسكندرية تحسم الجدل
صندوق الرعاية الطبية بجامعة حلوان يرفع سقف العمليات الجراحية لـ10 آلاف جنيه
انخفاض سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 18-11-2025
السيارة تهشمت.. نجاة الفنان فادي خفاجة من حادث سير
هل تسقط النفقة الزوجية على الرجل إذا كانت زوجته العاملة؟.. اعرف حكم الشرع
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

3 ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة بجميع المحافظات

حالة الطقس
حالة الطقس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، اليوم الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

May be an image of text

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 25 17
دمنهور 25 16
وادي النطرون 27 17
كفر الشيخ 25 16
المنصورة 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 17
طنطا 25 16
دمياط 26 16
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 26 15
السويس 27 16
العريش 28 14
رفح 26 16
رأس سدر 28 18
نخل 22 13
كاترين 21 08
الطور 27 15
طابا 24 14
شرم الشيخ 28 20
الإسكندرية 25 15
العلمين 24 16
مطروح 23 16
السلوم 24 13
سيوة 24 10
رأس غارب 27 18
الغردقة 26 18
سفاجا 27 19
مرسى علم 28 19
شلاتين 28 19
حلايب 26 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 26 15
بني سويف 26 15
المنيا 26 13
أسيوط 27 13
سوهاج 27 14
قنا 28 14
الأقصر 29 15
أسوان 28 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالآتي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 23
المدينة المنورة 32 18
الرياض 27 17
المنامة 29 24
أبوظبي 31 21
الدوحة 31 25
الكويت 28 17
دمشق 20 08
بيروت 25 20
عمان 20 11
القدس 20 14
غزة 24 20
بغداد 24 12
مسقط 28 22
صنعاء 23 06
الخرطوم 36 24
طرابلس 27 20
تونس 22 13
الجزائر 18 11
الرباط 20 11
نواكشوط 36 22

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 17 01
إسطنبول 22 15
إسلام آباد 24 10
نيودلهي 25 13
جاكرتا 32 24
بكين 08 01
كوالالمبور 32 24
طوكيو 18 08
أثينا 22 18
روما 17 09
باريس 09 03
مدريد 13 02
برلين 06 01
لندن 09 04
مونتريال 01 -02
موسكو 08 02
نيويورك 08 03
واشنطن 10 04
أديس أبابا 23 09

الأرصاد طقس السواحل الشمالية الظواهر الجوية أمطار

حالة الطقس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

موعد أول إجازة رسمية مقبلة للموظفين والمدارس

أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

تصل لـ378 جنيهًا.. أسباب خصم رصيد من عداد الكهرباء مسبوق الدفع

أرشيفية

أرشيفية

منتخب مصر الوطني

منتخب مصر الوطني

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

هل سيتم إلغاء الانتخابات بأكملها؟.. تفاصيل بيان الرئيس السيسي ومؤتمر الهيئة الوطنية

فرد الشرطة

فرد الشرطة

جثة

جثة

أسرته اعترضت على زواجه من الثانية.. ترزي يشنق نفسه في حلوان

حبس

أرشيفية

أرشيفية

أرشيفية

أرشيفية

النقض توضح إجراءات الحجز علي الأموال بالممتلكات

نسخة للتحدي والمغامرة.. شيفروليه كامارو تعود كوحش جديد للسباقات ‏

كامارو ZL1
كامارو ZL1
كامارو ZL1

تسلا تسرع خطتها للتخلص من المكونات الصينية في سيارات السوق الأمريكية

تسلا
تسلا
تسلا

بدل البشر.. الصين تطلق روبوتات متقدمة تحدث ثورة في تجميع السيارات بالمصانع

الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات
الصين تطلق روبوتات

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز
5 فواكه لا ترفع السكر بشكل كبير لدى مريض السكري وتساعد على التحكم في الجلوكوز

إلهام عبد البديع

سهير جودة

سهير جودة

صورة من الفيديو

صورة من الفيديو

حقيقة واقعة هزت السوشيال ميديا.. فيديو لرجل يحمل جثمان زوجته يثير الجدل

منال الشرقاوي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: الوجع الصامت… حين تدور الحرب داخل الروح

منى أحمد

منى أحمد

ريهام العادلي

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: الذكاء الاصطناعي بين وعود المستقبل ومخاطر الاعتماد عليه

المزيد