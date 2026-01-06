الفيلم أسطورة سينمائية .. رامي وحيد يرد على تصريحات مؤلف حلم العمر

علق الفنان رامي وحيد، على رده على التصريحات القاسية التي وجهها له السيناريست نادر صلاح الدين، مؤلف فيلم “حلم العمر”، موضحا فيها ملابسات الموقف الذي بدأ بمجرد "بوست" شاركه مع جمهوره، ليعبر عن حبه لواحد من أهم أعماله السينمائية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر فضائية “ON” : "أنا كنت نايم صحيت لقيت كل ده حصل، الموضوع ببساطة أن الجمهور بيعشق الفيلم ده، وبيعملوا لي منشن أنا وحمادة هلال طول الوقت، وأنا رديت بحب بناءً على رغبة الناس".

وتابع: "الفيلم ده حالة خاصة وأسطورة سينمائية، وكلنا ربنا كرمنا بسببه وبسبب حب الناس لحمادة هلال، وما كنتش أتوقع أن التعبير عن الأمل في جزء تاني يقابل بالهجوم ده".