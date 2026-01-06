قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قرار هام من الحكومة بشأن قانون الإيجارات القديمة
بسبب أغانيه.. مطرب المهرجانات إسلام كابونجا يواجه الغرامة والحبس 5 سنوات
43 مليون وحدة معفاة.. كم وصل حد الإعفاء الضريبي رسمياً؟
الرئيس السيسي مهنئا البابا تواضروس: أدعو الله أن يديم على مصر نعمة التآخي والترابط
تأسيس شركة متخصصة بالطاقة الشمسية بالتعاون بين العربية للتصنيع والكهرباء
100 ألف جنيه.. القوات المسلحة تصرف تعويضات لأسر الشهداء والمصابين في الحروب السابقة وتحدد آليات التواصل
قطر: نكثّف جهودنا مع الوسطاء لضمان المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة
خوفا من طهران.. مصادر: نتنياهو بعث برسالة مهمة إلى إيران عبر بوتين
الاتحاد الأوروبي: إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة أولوية عاجلة مع تفاقم الأزمة
الاتحاد الأوروبي يحذر من عرقلة عمل المنظمات غير الحكومية في غزة
صدمة قبل ربع النهائي| ثلاث إصابات تقلب موازين الفراعنة.. هل يتمكن حسام حسن من إيجاد الحلول؟
إبراهيم دياز يتصدر ومحمد صلاح يلاحقه.. ترتيب هدافي بطولة أمم إفريقيا 2025
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

رامى وحيد يشوق جمهوره لجزء جديد من فيلم حلم العمر

رامي وحيد
رامي وحيد
يمنى عبد الظاهر

شوق الفنان رامي وحيد الجمهور لانتظار الجزء الثاني من فيلم «حلم العمر»، الذي صدر الجزء الأول منه عام 2008، وحقق نجاحًا واسعًا لدى المشاهدين.

رامي وحيد يشوق الجمهور للجزء الثاني من «حلم العمر»

ونشر رامى وحيد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن فيه  بشأن الأحداث الجديدة من الفيلم،  وكتب: «يلا منتظرين حلم العمر 2، في انتظار نشوف أكرم فؤاد، بعد خروجه من السجن والحكم عليه بالقتل غير العمد لزوجته، هيعمل إيه مع أحمد».

تدور أحداث فيلم حلم العمر، حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، ما يسبب مشكلات عديدة له بواسطة أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، ما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حمادة هلال دينا فؤاد، عزت أبو عوف، هالة فاخر، توفيق عبد الحميد، صبحي خليل.



 

الفنان رامي وحيد حلم العمر أكرم فؤاد حمادة هلال هالة فاخر دينا فؤاد صبحي خليل أحداث فيلم حلم العمر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منحة

1500 جنيه لكل شخص بالبطاقة.. أماكن صرف منحة عيد الميلاد للعمالة غير المنظمة

الدواجن

بعد الارتفاع الأخير.. أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026

صورة من اللقطة المثيرة

موقف غامض.. لقطة لا تليق في مباراة مصر وبنين بكأس الأمم الأفريقية

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 6-1-2026

الدواجن

قفزة مفاجئة في أسعار الدواجن.. الزراعة تكشف الأسباب وموعد الانخفاض

إسلام كابونجا

أغاني تدعم البلطجة والعنف.. كواليس القبض على إسلام كابونجا

الفنان أحمد مكي

رفضت تسليمه كشوف حساباته.. أحمد مكي يحرر محضرا ضد مديرة أعماله

الأرصاد

يعقبه انخفاض حرارة وأمطار.. موجة حر صيفية تضرب البلاد فى هذا الموعد

ترشيحاتنا

أرشيفية

رويترز: وصول المبعوثين الأمريكيين ويتكوف وكوشنر إلى قصر الإليزيه

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يحذر من تفاقم الوضع الإنساني في غزة مع دخول الشتاء

منتخب مصر

ناقد رياضي: مباراة منتخب مصر في دور الـ 8 ستكون صعبة أمام كوت ديفوار أو بوركينا فاسو

بالصور

أول مزادات 2026.. بيع سمكة تونة عملاقة مقابل 3.2 مليون دولار فى اليابان

ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان
ملك التونة يفوز بالمزاد .. بيع سمكة تونة عملاقة بـ3.2 مليون دولار يهز اليابان

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة
طريقة عمل فيليه سمك بالثوم والليمون في الطاسة

علاج لنزلات البرد .. فوائد لا تعرفها عن تناول الملوخية

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الملوخية؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفول الحيراتي

الفول الحيراتي
الفول الحيراتي
الفول الحيراتي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

محمد السيد غنيم

محمد غنيم يكتب: خطاب التهنئة بين المواطنة والتمييز

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: عفاريت اليوم و عفاريت الأمس

أ.د. عادل القليعي

أ.د. عادل القليعي يكتب: كيف تتعايش الحرباء مع بيئتها...؟!

المزيد