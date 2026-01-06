رامى وحيد يشوق جمهوره لجزء جديد من فيلم حلم العمر

شوق الفنان رامي وحيد الجمهور لانتظار الجزء الثاني من فيلم «حلم العمر»، الذي صدر الجزء الأول منه عام 2008، وحقق نجاحًا واسعًا لدى المشاهدين.

ونشر رامى وحيد عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أعلن فيه بشأن الأحداث الجديدة من الفيلم، وكتب: «يلا منتظرين حلم العمر 2، في انتظار نشوف أكرم فؤاد، بعد خروجه من السجن والحكم عليه بالقتل غير العمد لزوجته، هيعمل إيه مع أحمد».

تدور أحداث فيلم حلم العمر، حول شاب فقير يعشق رياضة الملاكمة من صغره ويحاول الوصول فيها إلى مرحلة متميزة بمساعدة المدرب الخاص به، في الوقت الذي يرتبط فيه بفتاة من عائلة ثرية جدًا، ما يسبب مشكلات عديدة له بواسطة أهلها والشخص الآخر الذي يريد الارتباط بها، ما يؤثر عليه نفسيًا، ويهدد مستقبله في هوايته المفضلة.

وشارك في بطولة العمل، عدد كبير من الفنانين، أبرزهم حمادة هلال دينا فؤاد، عزت أبو عوف، هالة فاخر، توفيق عبد الحميد، صبحي خليل.





