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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

رامي وحيد يعلن عن زواجه بفتاة من خارج الوسط الفني

صدى البلد

أعلن الفنان رامي وحيد زواجه على فتاة من خارج الوسط الفني منذ قليل .

ونشر رامي وحيد صورة من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تجمعه بزوجته ، وكتب عليها معلقًا: "الحمدلله الذي تتم بنعمته الصالحات تم الزواج الحمدلله".

وكشف الفنان رامي سمير وحيد فى وقت لاحق ، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتزوج حتى الآن، لأنه يخاف أن تتبدل مشاعره بعد الزواج، لافتًا إلى أن الحب غير مضمون، موضحا أنه كان في الماضي يفكر في فتاة أحلامه بشكل مغاير تماما عن الوقت الحالي.

وقال خلال لقائه مع برنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أنا بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة»، لافتًا أنه يفكر في فتاة أحلامه، التي لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

وأوضح وحيد، أنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللغة المصرية يفهمه، معتبرًا أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.

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