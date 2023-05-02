الفنان رامي وحيد يعلن وفاة خاله

أعلن الفنان رامي وحيد وفاة خاله وذلك في منشور جديد له عبر انستجرام، منذ قليل، لم يعلن عن موعد العزاء أو الجنازة حتى الآن.

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ونشر رامي وحيد صورة عبر انستجرام تحمل نعي لقريبه الراحل، قائلا:" توفي إلى رحمة الله تعالى خالي العزيز محمود معوض أحمد أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

حضر عدد كبير من الفنانين إلي مسرح الماركية بكايرو فيسيفتال لحضور العرض الخاص لمسرحية كازينو بديعة بطولة سمية الخشاب وأحمد فتحي.

وكان من بين الحضور الفنان رامي وحيد وهبة عبد الغني والمخرج شادي علي وأحمد البدري واخرون وذلك في يناير الماضي.

عشق رامي وحيد الفن والتمثيل بالوراثة، فوالده هو الفنان المصري المعروف سمير وحيد، ولد الفنان سمير وحيد عام 1942.

كشف الفنان رامي سمير وحيد، عن سبب عدم زواجه حتى الآن، مشيرًا إلى أنه لم يتزوج حتى الآن، لأنه يخاف أن تتبدل مشاعره بعد الزواج، لافتًا إلى أن الحب غير مضمون، موضحا أنه كان في الماضي يفكر في فتاة أحلامه بشكل مغاير تماما عن الوقت الحالي.

وقال خلال لقائه مع برنامج «أنا وأختي»، المذاع على قناة صدى البلد، «أنا بخاف مشاعري تتغير لأن الحب مش مضمون، وفيه حاجات كتير كنت بحكم عليها زمان، زي مين اللي هتجوزها وشكلها ازاي وتفاصيلها ودلوقتي أنا بفكر بشكل تاني خالص، خاصة الشكل الاجتماعي مش الحلاوة»، لافتًا أنه يفكر في فتاة أحلامه، التي لا تتغير بعد فترة ولا تستطيع أن تبتعد عنه وهو أيضا يجب أن يبادلها نفس الإحساس.

وأوضح وحيد، أنه يتمنى عمل فيلم باللغة العربية، عندما يشاهده أي شخص لا يتحدث اللغة المصرية يفهمه، معتبرًا أن هذا هو مفهوم العالمية من وجهة نظره.