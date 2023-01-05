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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامي وحيد وهبة عبد الغني ضيفي العرض الخاص لمسرحية كازينو بديعة

كازينو بديعة
كازينو بديعة

حضر عدد كبير من الفنانين إلي مسرح الماركية بكايرو فيسيفتال لحضور العرض الخاص لمسرحية كازينو بديعة بطولة سمية الخشاب وأحمد فتحي.

 

وكان من بين الحضور الفنان رامي وحيد وهبة  عبد الغني والمخرج شادي علي وأحمد البدري واخرون.

 

أبطال مسرحية كازينو بديعة

مسرحية كازينو بديعة، عمل استعراضي وكوميدي وغنائي يشارك فيه عدد من من نجوم مصر، منهم وعلاء زينهم، إدوارد، أحمد فتحي، علاء مرسي، طارق الإبياري، إيمي طلعت زكريا، استعراضات عاطف عوض، ألحان وموسيقى هيثم الخمسي، ديكور حازم شبل، ملابس مروة عودة، الإشراف على المونولوجات حسن إش إش، موزع موسيقى المونولوج محمود صادق، تأليف أحمد الإبياري، وتحت قيادة المخرج طارق الإبياري.

وتتراوح قيمة تذاكر العرض ما بين  200 جنيه مصري الي 1000 جنيه ، حيث توجد العديد من الفئات والتي يبلغ أسعارها علي النحو الآتي: 200 , 350 , 500 , 750 , 1000.

 

أحداث مسرحية كازينو بديعة

مسرحية “كازينو بديعة” تدور أحداثها في عام 1941، وذلك في إطار كوميدي ممزوج بالاستعراضات والأغاني.

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريحات خاصة لصدي البلد : المؤلف أحمد الابياري قالي لي قبل التعاقد “ محدش يعمل بديعة مصابني غيرك ” وهو الأمر الذي شجعني علي الموافقة علي العمل خاصة وأنه من فنان كبير ، صاحب تاريخ فني كبير.

كازينو بديعة مسرحية كازينو بديعة كايرو فيسيفتال أبطال مسرحية كازينو بديعة رامي وحيد هبة عبد الغني

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