عقب تراجعه .. أقل سعر لصرف الدولار الآن في مصر

سجلت أسعار الدولار أمام الجنيه، اليوم الأربعاء 7 يناير 2026، استقرارًا نسبيًا في أغلب البنوك العاملة بالسوق المحلية، وذلك بعد التراجع الذي شهدته الأسعار خلال تعاملات أمس.

وسجل أقل سعر لصرف الدولار 47.15 جنيه للشراء و47.25 جنيه للبيع.

أسعار الدولار اليوم

ويستعرض موقع «صدى البلد» الإخباري أسعار الدولار اليوم ضمن نشرته الخدمية.

بلغ سعر الدولار في بنك نكست والبنك التجاري الدولي نحو 47.25 جنيه للشراء و47.35 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي: 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار

سعر الدولار في المصرف المتحد: 47.23 جنيه للشراء، و47.33 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي: 47.22 جنيه للشراء، و47.32 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي: 47.75 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك القاهرة: 47.40 جنيه للشراء، و47.30 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 47.35 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك تنمية الصادرات: 47.37 جنيه للشراء، و47.27 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم الاربعاء

سعر الدولار اليوم الاربعاء في بنوك:"أبوظبي الإسلامي، وميد بنك، وبنك مصر، وبنك قناة السويس" 47.35 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي الكويتي 47.27 جنيه للشراء، و47.25 جنيه للبيع.

البنك المصري الخليجي 47.25 جنيه للشراء، و47.35 جنيه للبيع.