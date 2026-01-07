لماذا ارتفعت أسعار الأسماك بالأسواق؟.. رد حاسم من الزراعة

تشهد أسعار الأسماك ارتفاعا ملحوظا بالأسواق، حيث ارتفعت بنسبة من 20 لـ 30% خلال الآونة الأخيرة ، وذلك على الرغم من الإنجاز الكبير الذى حققته مصر فى قطاع الأسماك وزيادة نسبة الاكتفاء الذاتى ل 93% .

انتاج مصر من الأسماك

وأكد الدكتور خالد جاد المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة، أن مصر حققت معدلات مرتفعة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، حيث تصل النسبة حاليًا إلى نحو 93%، بإجمالي إنتاج محلي يقترب من 2 مليون و400 ألف طن سنويًا، يأتي نحو 1.6 مليون طن منها من المزارع السمكية، التي شهدت طفرة كبيرة خلال السنوات الأخيرة.

وأوضح"جاد" خلال حوار لـ"صدى البلد " أن تحركات الأسعار وارتفاعها خلال الفترة الحالية تُعد أمرًا موسميًا، خاصة مع دخول فصل الشتاء الذي تتأثر فيه أنشطة الصيد والملاحة بالتغيرات المناخية، ما يؤدي أحيانًا إلى تراجع كميات الصيد الطبيعي بنحو 600 ألف طن، وهو ما قد ينعكس على الأسعار بارتفاع طفيف.

ورغم ذلك، أكد "المتحدث الإعلامى لوزارة الزراعة " ، علي وجود توازن في منظومة الإنتاج، في ظل تجاوز نسبة الاكتفاء الذاتي 93%، بما يضمن توافر كميات كافية من الأسماك لتلبية احتياجات السوق المحلي.

وفي السياق ذاته، شدد على الدور المحوري لوزارة الزراعة في ضمان توافر المنتجات وجودتها، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على إتاحة جميع المنتجات في الأسواق بصورة آمنة وطبيعية، سواء الأسماك أو مختلف أنواع الخضروات، بما يحقق الاستقرار ويعزز ثقة المواطنين في المعروض بالسوق.

أسعار الأسماك اليوم

- سعر كيلو السمك البلطي بين 70 و90 جنيه

- سعر السمك البليمي من 90 ل 110 جنيه.

- سعر كيلو سمك قشر البياض بين 155 جنيه و200 جنيه.

- سعر كيلو البلامورا ب 70 جنيه.

- سعر كيلو بلح البحر 70 جنيه.

- سعر كيلو التنونة 80 جنيه.

-سعر كيلو السمك الفيليه البلطي بين 120 و 260 جنيه.