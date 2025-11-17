قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا.. تغيرات مفاجئة في درجات الحرارة

حالة الطقس
حالة الطقس
نورهان خفاجي

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدا الثلاثاء، طقس مائل للحرارة نهارا على أغلب الأنحاء معتدل الحرارة على السواحل الشمالية، .بينما يسود طقس مائل للبرودة ليلا.

الظواهر الجوية


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 26 17
العاصمة الإدارية 27 15
6 أكتوبر 27 15
بنهــــا 25 17
دمنهور 25 16
وادي النطرون 27 17
كفر الشيخ 25 16
المنصورة 25 16
الزقازيق 26 17
شبين الكوم 25 17
طنطا 25 16
دمياط 26 16
بورسعيد 25 17
الإسماعيلية 26 15
السويس 27 16
العريش 28 14
رفح 26 16
رأس سدر 28 18
نخل 22 13
كاترين 21 08
الطور 27 15
طابا 24 14
شرم الشيخ 28 20
الإسكندرية 25 15
العلمين 24 16
مطروح 23 16
السلوم 24 13
سيوة 24 10
رأس غارب 27 18
الغردقة 26 18
سفاجا 27 19
مرسى علم 28 19
شلاتين 28 19
حلايب 26 21
أبو رماد 28 20
رأس حدربة 27 21
الفيوم 26 15
بني سويف 26 15
المنيا 26 13
أسيوط 27 13
سوهاج 27 14
قنا 28 14
الأقصر 29 15
أسوان 28 15
الوادي الجديد 26 11
أبوسمبل 27 14

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 32 23
المدينة المنورة 32 18
الرياض 27 17
المنامة 29 24
أبوظبي 31 21
الدوحة 31 25
الكويت 28 17
دمشق 20 08
بيروت 25 20
عمان 20 11
القدس 20 14
غزة 24 20
بغداد 24 12
مسقط 28 22
صنعاء 23 06
الخرطوم 36 24
طرابلس 27 20
تونس 22 13
الجزائر 18 11
الرباط 20 11
نواكشوط 36 22

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 17 01
إسطنبول 22 15
إسلام آباد 24 10
نيودلهي 25 13
جاكرتا 32 24
بكين 08 01
كوالالمبور 32 24
طوكيو 18 08
أثينا 22 18
روما 17 09
باريس 09 03
مدريد 13 02
برلين 06 01
لندن 09 04
مونتريال 01 -02
موسكو 08 02
نيويورك 08 03
واشنطن 10 04
أديس أبابا 23 09

هيئة الأرصاد طقس مائل للحرارة الظواهر الجوية

