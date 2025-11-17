هجمة حارة مفاجئة.. الأرصاد تحذر من الطقس لمدة 3 أيام

تقلبات جوية مستمرة تشهدها الأجواء رغم اقتراب شهر ديسمبر و موعد بداية الشتاء رسمياً، إلا ان الأرصاد تحذر من طقس حار خلال الايام الثلاثة المقبلة وارتفاع مؤقت في درجات الحرارة .

الأرصاد تحذر من حالة الطقس

حذرت الأرصاد الجوية من حالة الطقس غداً ودرجات الحرارة فى القاهرة والمحافظات، حيث نشهد ارتفاعاً فى درجات الحرارة اعتباراً من غدا الثلاثاء على كافة الأنحاء بقيم تصل إلى 3 درجات مئوية وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجارى.

ارتفاع درجات الحرارة

حالة الطقس اليوم

وبالنسبة لحالة الطقس اليوم، يستمر فى التأثر بالكتل الهوائية الخريفية المعتدلة، مع برودة نسبية فى ساعات الصباح الباكر خصوصا على السواحل الشمالية وشمال البلاد، بينما يسود نهارا طقس لطيف ومناسب للخروج، مع سماء صافية إلى قليلة السحب على أغلب المناطق.

حالة الطقس غدا

حالة الطقس غدا سيكون مائلا للحرارة على القاهرة وشمال البلاد، حار على جنوب سيناء وجنوب البلاد ومعتدل الحرارة فى أول ساعات الليل، يميل للبرودة خلال ساعات الفجر والليل المتأخرة.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ،تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة خلال الأيام المقبلة، مؤكدة أن البلاد تشهد اليوم الاثنين طقسًا خريفيًا معتدلًا مع توقعات بارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة بدءًا من غد الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع.

حالة الطقس اليوم

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وأكدت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد أن البلاد ستشهد اعتبارًا من غد الثلاثاء ارتفاعات تدريجية في درجات الحرارة، سيكون تأثيرها الأكبر خلال ساعات النهار، موضحة أن العظمى على القاهرة الكبرى سترتفع بمعدل يتراوح بين درجتين إلى 3 درجات مقارنة باليوم.

وأضافت أن درجات الحرارة ستصل بنهاية الأسبوع إلى 30 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، مع أجواء حارة نهارًا في أغلب المحافظات، بينما تبقى الأجواء ليلًا بين معتدلة ومائلة للبرودة.

الأرصاد تحذر من تغيير الملابس

وحذرت الدكتورة منار من الفروق الملحوظة بين درجات الحرارة نهارًا وليلاً، مؤكدة أن هذه الفروق قد تتسبب في زيادة الإصابات بنزلات البرد، خصوصًا مع ارتداء البعض للملابس الشتوية الثقيلة بعد موجة الانخفاض الأخيرة في الحرارة.

ونصحت المواطنين بالالتزام بـالملابس الخريفية خلال ساعات النهار، مع ضرورة حمل جاكيت خفيف خلال فترات الليل المتأخرة أو الصباح الباكر.

كتل هوائية شمالية

وقالت الدكتورة منار غانم خلال مداخلة هاتفية إن مصر ما زالت تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما يساهم في بقاء درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لهذا الوقت من العام.

منخفض جوي وسقوط الأمطار

وأضافت أن امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا أدى إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية.

وأوضحت أن هذه الأجواء تعزز فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مشددة على أن الأمطار ستكون "خفيفة وعلى فترات متقطعة، ومنطقة دون الأخرى، ولا يوجد أي قلق منها".