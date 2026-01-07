قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر

بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
أ ش أ

ثار بركان سيميرو، الذي يرتفع 3676 مترًا فوق سطح البحر في جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا، ست مرات صباح اليوم الأربعاء، حيث تراوح ارتفاع أعمدة الرماد البركاني بين 700 و900 متر فوق فوهة البركان.


وأعلنت السلطات المحلية أن أول ثوران للبركان وقع عند الساعة 12:26 بعد منتصف الليل، مع رصد عمود رماد بارتفاع نحو 700 متر فوق القمة، تلتها ثورات أخرى عند 12:36 فجرًا، و5:32 صباحًا، و5:53 صباحًا، و6:46 صباحًا، و9:37 صباحًا بالتوقيت المحلي.


من جانبه، قال سيجيت ريان ألفيان، المسئول في مركز مراقبة جبل سيميرو، في تصريح صحفي:" إن جبل سيميرو ثار عند الساعة 6:46 صباحًا، مع رصد عمود ثوران بلغ ارتفاعه نحو 900 متر فوق القمة". وأوضح أن عمود الرماد كان أبيض إلى رمادي اللون وبكثافة عالية، واتجه نحو الشمال والشمال الشرقي.


كما تم تسجيل الثوران على جهاز رصد الزلازل بسعة اهتزاز قصوى بلغت 16 مليمترًا، واستمر لمدة 120 ثانية. أما ثوران الساعة 9:37 صباحًا، فلم يُرصد بصريًا، لكنه سُجّل زلزاليًا بسعة قصوى بلغت 22 مليمترًا ومدة 105 ثوانٍ.


ويُصنّف جبل سيميرو حاليًا عند المستوى الثالث "إنذار"، ما دفع مركز علم البراكين والتخفيف من المخاطر الجيولوجية في جاكرتا إلى إصدار سلسلة من التحذيرات للسكان.


وشدد ألفيان على ضرورة منع أي نشاط بشري في القطاع الجنوبي الشرقي، وتحديدًا على امتداد نهر بيسوك كوبوكان ضمن نطاق 13 كيلومترًا من القمة، باعتبارها مركز الثوران. كما حذّر من ممارسة أي أنشطة ضمن 500 متر من ضفاف النهر خارج هذا النطاق، نظرًا لاحتمال امتداد التدفقات الحارة والحمم البركانية لمسافة قد تصل إلى 17 كيلومترًا من القمة.
 

بركان سيميرو فوق سطح البحر جزيرة جاوة الشرقية بإندونيسيا ارتفاع أعمدة الرماد البركاني فوهة البركان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | اختبار منزلي يكشف إصابتك بمرض الخرف مبكرًا.. قضم الأظافر رسالة صامتة من العقل

التهاب الحلق

غير البرد .. أسباب غير متوقعة لالتهاب الحلق

طريقة عمل فاهيتا الدجاج

طريقة عمل فاهيتا الدجاج.. بخطوات سهلة زي المطاعم

بالصور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد