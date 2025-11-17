معتدل الحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا.. منار غانم تكشف تفاصيل حالة الطقس

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إن البلاد ما زالت تتأثر بكتل هوائية شمالية قادمة من جنوب أوروبا عبر البحر المتوسط، وهو ما يساهم في استمرار الأجواء المعتدلة خلال اليوم، مع بقاء درجات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

وأضافت خلال مداخلة عبر شاشة "إكسترا نيوز"، أن وجود امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد على تكوّن السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية، مما يؤدي إلى فرص لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على المحافظات المطلة على البحر المتوسط دون أي تأثيرات مقلقة.

وأوضحت غانم أن شبورة مائية خفيفة ظهرت في ساعات الصباح المبكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية، لكنها لم تؤثر على حركة المرور واختفت سريعًا مع سطوع أشعة الشمس، كاشفة أن البلاد ستشهد اعتبارًا من غدٍ الثلاثاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة خلال فترات النهار والليل، ليصل متوسط العظمى في القاهرة الكبرى إلى ما بين 29 و30 درجة مئوية بنهاية الأسبوع.