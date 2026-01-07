أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين

علق المستشار بهاء الدين أبو شقة ، رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد على ما ذكره الدكتور هاني سري الدين بشأنه في حوار الدكتور هاني سري الدين على موقع صدى البلد بأنه كان يتبع سياسة الإقصاء وفصل الوفديين خلال فترة رئاسته لحزب الوفد.

وقال أبو شقة خلال حواره لـ"صدى البلد": أدبيا لن أرد على هذه النغمة ، وعلى الدكتور هاني سري الدين يقول لي هو أو غيره أنه لو كان مكاني ماذا كان سيفعل.

وتابع رئيس حزب الوفد السابق والمرشح لرئاسة حزب الوفد : وبالنسبة لفكرة الفصل من عدمه فإننا أمام لائحة هي بمثابة دستور حزب الوفد ، وبالتالي فإن قرارات الفصل التي اتخذتها كانت طبقا للائحة الحزب ، والمادة 5 نظمت الإلتزام الحزبي ، ومن ينضم إلى حزب الوفد أو غيره فإنه سيكون لديه التزامات ، فمثلا هناك حزب ليبرالي له ضوابط وحزب يساري له ضوابط ، فمثلا ليس من المعقول أن أأتي في حزب يساري وأقول إنني رجل ليبرالي.

وأضاف: وبالنسبة لقرارات الفصل فإننا كنا أمام اجتماع لهيئة عليا وهيئات مكاتب المحافظات يوم 27 فبراير عام 2021 ، والجميع أجمعوا على صحة إجراءات الفصل والإذن السابق ، وهناك مسألة في الفقه الدستوري اسمها شرعية الضرورة الإجرائية.

وفيما يتعلق بما ذكره الدكتور هاني سري الدين خلال حواره على موقع صدى البلد بشأن إنه ترك العمل مع المستشار بهاء أبو شقة بسبب خلافاته معه ، قال :أولا لست أنا من أأتي بسكرتير عام لحزب الوفد أو غيره ، ولكننا حزب له لائحة ونظام ، حيث أنه في البداية يتم انتخاب هيئة عليا والتي تنتخبها الهيئة الوفدية ، كما أن الهيئة العليا تنتخب هيئة المكتب التنفيذي وهم السكرتير العام وأمين الصندوق وأعضاء المكتب التنفيذي ، ولماذا يحملوا كل هذه المسائل بهذا المنطق لرئيس الحزب.

وتابع: كما إنني لم اختلف مع الدكتور هاني سري الدين خلال فترة رئاستي للوفد ، ولكنه إذا كان يعتقد أنه حدث خلاف بيني وبينه فإنه لديه معتقده ، كما إنني لم أختلف مع أحد.

وقال: أتساءل لماذا تكون انتخابات رئاسة الوفد وسيلة لكي نعرض أن هناك خلافات ، لأنه هذا أمر غير صحيح إطلاقا ، وحينما حدثت خلافات ورأيت أن هذه الخلافات وهناك لائحة حزب تنظم أمور الفصل ، وحينما استقرت الأمور من فصل كلهم أصدقاء وانتهت المسألة عند هذا الحد.

واختتم" وأقول أنه إذا قدري لي أن أعود كرئيس لحزب الوفد فإن أول قرار سأصدره هو هو عودة جميع المفصولين.