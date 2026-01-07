قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جرينلاند والنفط الفنزويلي.. ملامح سياسة ترامب الجديدة للأمن والطاقة.. تفاصيل
أبو شقة يرد على تصريحات سري الدين بشأن اتباعه سياسة الإقصاء وفصل الوفديين
بركان "سيميرو" يثور ست مرات في إندونيسيا وسحب الرماد ترتفع حتى 900 متر
لا تهاون مع المخالفات.. الصحة: إغلاق 32 مركز إدمان غير مرخص في حملة رقابية مكثفة
تفاصيل مشروع إنشاء جامعة الغذاء في مصر لتلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة
مطلق النار في جامعة براون يعترف بجريمته في مقطع فيديو
أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
البابا تواضروس: الرئيس السيسي يرعى جميع المصريين ويشاركهم في جميع المناسبات
الأرصاد الجوية: ارتفاع طفيف في درجات الحرارة نهارًا.. وشديد البرودة ليلًا
شوبير عن مباراة كوت ديفوار: اختبار قوي
البابا تواضروس الثاني يبعث رسائل للمصريين في عيد الميلاد المجيد
لو مسافر.. اعرف مواعيد قطارات «القاهرة ـ الإسكندرية» اليوم الأربعاء 7 يناير 2026
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 7 يناير 2026

اسعار الذهب
اسعار الذهب
ولاء عبد الكريم

سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية خلال تعاملات اليوم الاربعاء 7 يناير 2026، ارتفاعًا مدعومة بصعود سعر الأونصة العالمية نحو مستويات 4460 دولاراً، في ظل تزايد الطلب على الملاذ الآمن وسط توترات جيوسياسية مستمرة، خاصة في فنزويلا، وتوقعات بخفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي.


سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم
بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 6830 جنيهًا


سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم
سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5980  جنيه


سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم
سجل جرام الذهب عيار 18 نحو 5125 جنيه


سجل سعر الجنيه الذهب 47840 جنيهًا خلال تداولات اليوم.


سعر أوقية الذهب اليوم
ووصل سعر أوقية الذهب نحو     4474 دولار

وأكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية سابقًا، أهمية الذهب كملاذٍ آمن ومخزن حقيقي للقيمة، خاصة في فترات الأزمات وتقلبات الأسواق.

وأوضح “سامي” أن الذهب يُقيم عالميًا بالدولار، وبالتالي فإن تحديد سعره في السوق المصري يرتبط بشكل مباشر بالسعر العالمي وسعر صرف الجنيه.

وقال إن الاستثمار في صناديق الذهب يُعد وسيلة فعالة للتحوّط من انخفاض قيمة الجنيه، حيث يحتفظ المستثمر بسلعة تتفق الأسواق العالمية على مكانتها وقيمتها.

الذهب الأسواق المصرية الأونصة جرام الجنيه الذهب الأسواق السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مادورو وزوجته

تفاصيل اعتقال صادمة.. باب فولاذي يجهض هروب مادورو وزوجته وإصابتهما في الرأس

التعدي على أطباء مستشفى كايرو ميديكال

مكنش اتوفّى .. موظف بمستشفى فيديو الماتش المثير في أكتوبر يكشف مفاجأة | خاص

حسام حسن

عضو اتحاد الكرة يكشف حقيقة إيقاف حسام حسن 3 مباريات

مشغولات ذهبية

وسط زيادة الإقبال.. سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

فتاة أوكرانية تصافح الرئيس السيسي بقداس عيد الميلاد

فتاة أوكرانية توثّق لحظة مُصافحة الرئيس السيسي بعبارات الفخر في قداس عيد الميلاد | شاهد

أرشيفية

عداء قديم في الغرف المغلقة.. من هو العقل المدبر وراء سقوط مادورو؟

ناقلة نفط

غواصة روسية ترافق ناقلة نفط حاولت الولايات المتحدة السيطرة عليها

محمد صلاح

محمد صلاح يُوضّح الحقيقة للاعبين.. ويسعى لرفع الضغط قبل موقعة كوت ديفوار

ترشيحاتنا

البابا تواضروس الثاني

البابا تواضروس الثاني: فكرة الوحدة الوطنية مهمة لجميع المصريين

مجلس القيادة الرئاسي اليمني

مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعقد اجتماعا طارئا لبحث التطورات الأمنية

أرشيفية

خبير اقتصادي: ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج يعزز استقرار الجنيه

بالصور

مكرونة الطاسة في 10 دقائق.. طريقة سريعة بطعم المطاعم

مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق
مكرونة الطاسة في 10 دقائق

بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك
)بديل الكولاجين فى كوب..روتين صباحي مهمل مفتاح شباب بشرتك

فجّرت موجة جدل واسعة.. قُبلة على المسرح تغيّر مسار حفل محمد رمضان باستاد القاهرة | شاهد

قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان
قبلة على المسرح تغيّر مسار الحفل وتفجر موجة جدل واسعة بحفل محمد رمضان

طريقة عمل كيكة البرتقال في المنزل.. طعم غني وخطوات سهلة

طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال
طريقة عمل كيكة البرتقال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ماضيك هو هويتك.. لماذا يجب أن تقبل ماضيك؟

أحمد نبيوة

أحمد نبيوة يكتب: 6 يناير.. ثمانون عاما من الغرس الطيب

غعبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: رحلة النور الخالدة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: حرب الهوية 3

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: حاجة قديمة

المزيد