الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة على جميع المحافظات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم الاثنين، طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، فيما يسود ليلا طقس مائل للبرودة.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وعن الظواهر الجوية، فمن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، مع فرص ضعيفة لأمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

حالة البحرين:

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى 1,75 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.. أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، وارتفاع الموج من 1,5 متر إلى 2.25 متر، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الادارية 26 15

6 اكتوبر 26 15

بنهــــا 25 17

دمنهور 25 17

وادى النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 15

دمياط 25 17

بورسعيد 25 17

الإسماعيلية 26 15

السويس 25 16

العريش 25 15

رفح 24 15

رأس سدر 25 15

نخل 22 13

كاترين 17 08

الطور 25 16

طابا 24 14

شرم الشيخ 28 19

الاسكندرية 25 15

العلمين 24 15

مطروح 23 14

السلوم 23 13

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 28 20

حلايب 26 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 26 15

بني سويف 26 14

المنيا 25 12

أسيوط 25 11

سوهاج 26 13

قنا 27 14

الأقصر 27 13

أسوان 28 14

الوادى الجديد 26 12

أبوسمبل 28 15

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:-

العظمى الصغرى

مكة 31 23

المدينة 30 20

الرياض 29 18

المنامة 30 24

أبوظبى 31 21

الدوحة 31 24

الكويت 29 20

دمشق 18 06

بيروت 23 18

عمان 20 10

القدس 19 14

غزة 23 19

بغداد 26 15

مسقط 29 22

صنعاء 25 08

الخرطوم 35 24

طرابلس 28 20

تونس 24 14

الجزائر 19 12

الرباط 20 14

نواكشوط 37 24

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:-

العظمى الصغرى

أنقرة 16 -02

إسطنبول 20 15

إسلام آباد 25 09

نيودلهى 26 13

جاكرتا 31 23

بكين 05 -02

كوالالمبور 31 24

طوكيو 22 11

أثينا 20 16

روما 20 12

باريس 10 02

مدريد 14 04

برلين 06 00

لندن 09 03

مونتريال 00 -02

موسكو 04 03

نيويورك 07 03

واشنطن 12 02

أديس أبابا 23 10