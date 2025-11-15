الأرصاد تحذر: فرص سقوط أمطار غدا على هذه المناطق

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد خلال الفترة الحالية حالة من التقلبات في الأحوال الجوية، موضحة أن اليومين الماضيين شهدَا تساقط أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية ومحافظات الدلتا.

وأشارت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن فرص سقوط الأمطار انخفضت اليوم، مع بدء تحسّن في الأحوال الجوية، تزامنًا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة خاصة خلال فترات الليل.

فرص سقوط أمطار

ونوهت منار غانم، بأن غدًا سيشهد فرصًا لأمطار خفيفة على بعض المحافظات الساحلية ومحافظات الوجه البحري، موضحة أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من التحسن في الأحوال الجوية، مع تراجع فرص سقوط الأمطار، لافتة إلى أنه مع منتصف الأسبوع سترتفع درجات الحرارة تدريجيًا، لتصل العظمى إلى نحو 28 درجة مئوية، ما يعيد الأجواء إلى الارتفاع مرة أخرى.

وشددت منار غانم، على أن الفترة الحالية تتسم بتقلب واضح بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة بين النهار والليل، منوهة بأن الشبورة المائية ستكون الظاهرة الجوية الأكثر تأثيرًا خلال الأسبوع، وقد تكون كثيفة على الطرق الزراعية والصحراوية، وتتكوّن ما بين الرابعة فجرًا والثامنة صباحًا، داعيةً المواطنين إلى ارتداء ملابس خريفية مناسبة، وتجنب الملابس الشتوية الثقيلة، للحد من فرص الإصابة بنزلات البرد.