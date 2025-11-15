حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر تتوقع جوًا باردًا وسقوط أمطار

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حالة الطقس غدا .. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد طقس معتدل نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، في حين يسود طقس مائل للبرودة للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية غدا

عن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وفرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تمتد بنسبة ضعيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط

بالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

حالة البحر الأحمر

بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

المدينة - العظمى - الصغرى

القاهرة 25 17

العاصمة الإدارية 26 15

6 أكتوبر 26 16

بنها 25 16

دمنهور 25 17

وادي النطرون 24 16

كفر الشيخ 24 16

المنصورة 25 17

الزقازيق 25 16

شبين الكوم 24 16

طنطا 24 15

دمياط 25 18

بورسعيد 25 19

الإسماعيلية 26 17

السويس 25 16

العريش 24 16

رفح 24 15

رأس سدر 26 17

نخل 22 12

كاترين 17 08

الطور 26 18

طابا 23 14

شرم الشيخ 28 19

الإسكندرية 25 17

العلمين 24 16

مطروح 24 16

السلوم 23 14

سيوة 24 12

رأس غارب 26 17

الغردقة 27 18

سفاجا 27 19

مرسى علم 28 19

شلاتين 29 20

حلايب 27 21

أبو رماد 28 20

رأس حدربة 27 21

الفيوم 25 14

بني سويف 25 14

المنيا 25 13

أسيوط 25 13

سوهاج 26 15

قنا 27 15

الأقصر 27 16

أسوان 28 17

الوادي الجديد 27 13

أبوسمبل 27 16

درجات الحرارة في المدن والعواصم العربية

المدينة - العظمى - الصغرى

مكة المكرمة 31 23

المدينة المنورة 28 17

الرياض 29 18

المنامة 30 24

أبوظبى 31 21

الدوحة 31 24

الكويت 29 20

دمشق 18 06

بيروت 23 18

عمان 17 10

القدس 16 11

غزة 23 19

بغداد 26 15

مسقط 29 22

صنعاء 25 08

الخرطوم 32 21

طرابلس 28 20

تونس 28 14

الجزائر 23 15

الرباط 22 14

نواكشوط 37 24

درجات الحرارة في مدن وعواصم العالم

المدينة - العظمى - الصغرى

أنقرة 13 02-

إسطنبول 18 10

إسلام آباد 25 09

نيودلهي 26 13

جاكرتا 31 23

بكين 11 02-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 19 10

أثينا 20 10

روما 22 12

باريس 13 06

مدريد 14 08

برلين 07 03

لندن 11 05

مونتريال 02 02-

موسكو 03 01-

نيويورك 12 03

واشنطن 15 04

أديس أبابا 23 10

الطقس الطقس غدا حالة الطقس غدا الأرصاد الأرصاد الجوية الظواهر الجوية غدا درجات الحرارة درجات الحرارة غدا في القاهرة درجات الحرارة غدا في القاهرة والمحافظات

أطعمة تساعد على تنظيف الكلى والحفاظ على قوتها
شيفرولية لانوس
العادات الخمس لإبطاء الشيخوخة وتجديد شباب الجسم
فوائد عصير الجوافة للأطفال
