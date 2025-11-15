حالة الطقس في أسوان اليوم السبت 15-11-2025

تشهد محافظة أسوان اليوم السبت الموافق : 15 /11 /2025 طقساً معتدلاً ومستقراً، يتميز بأجواء هادئة وانخفاض نسبي في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، ومع شروق الشمس وازدياد سطوعها بشكل تدريجى، بدأت درجات الحرارة في الارتفاع خاصة خلال ساعات الظهيرة.

ويُلاحظ تغير ملحوظ في حالة الطقس مقارنة بالأيام الماضية، حيث بدأت درجات الحرارة في الانخفاض بشكل تدريجي، مما يشير إلى بداية تحسن واضح في الأجواء مع دخول فصل الخريف، ومع ذلك لا تزال درجات الحرارة تسجل ارتفاعًا نسبيًا خلال فترة الظهيرة.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية يسود طقس خريفي مائل للبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على جنوب الصعيد معتد ل للحرارة في أول الليل مائل للبرودة في أخره.

حالة الطقس

وتختلف طبيعة أسوان نظراً لموقعها الجغرافي في أقصى الجنوب في درجة الحرارة عن المحافظات الأخرى، حيث إنه بعد فترة الظهيرة تكون الأجواء مرتفعة الحرارة بشكل ملحوظ جداً، وتكون هناك نسبة رطوبة يشعر بها المارة في الشوارع، ما يسهم في عدم تواجد الأهالي خلال الظهيرة بالشوارع إلا في حالة الضرورة.

وبمجرد اختفاء أشعة الشمس وحلول وقت المغرب يبدأ الطقس في التحسن التدريجي بشكل جيد للغاية، ويشعر بها تحديدًا في المناطق المطلة على ضفاف النيل والمجاورة للزراعات، حيث تكون الأجواء معتدلة ورائعة بشكل مميز.

وسجلت درجة الحرارة العظمى في مدينة أسوان 36 درجة، والصغرى 23 درجة، وترتفع درجة الحرارة العظمى عند فترة بعد الظهيرة حتى تصل إلى 39درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 15% والرياح 18كم/ س.

كما سجلت مدينة إدفو إحدى المدن التابعة لأسوان من أقصى الشمال درجة الحرارة العظمى 36درجة والصغرى 22درجة، وتستقر بعد درجة الحرارة في فترة الظهيرة عند 39درجة، بينما جاءت نسبة احتمالية سقوط أمطار بنسبة 0% والرطوبة 15% والرياح 16 كم/ س.

وفي السياق نفسه، سجلت مدينة أبو سمبل جنوب أسوان درجة الحرارة العظمى 32 درجة والصغرى 23درجة، ويستمر ارتفاع الحرارة في فترة الظهيرة لـ39درجة، بينما جاءت نسبة الأمطار 0% والرطوبة 33% والرياح 8كم/ س.